Bodman-Ludwigshafen DRK-Ortsverband zeigt große Leistungen

Zehn DRK-Bereitschaftsmitglieder waren 660 Stunden im Einsatz. Der Kreisverband ehrt den Vorsitzenden Matthias Weckbach für 15-jährige Vorstandstätigkeit.

Auch im 47. Jahr nach seiner Gründung ist der DRK-Ortsverein, der mit zu den kleinsten im Landkreis Konstanz zählt, aktiv wie eh und je. "Aus Liebe zum Menschen" lautete bei der Gründungsversammlung das Leitwort, dem man bis heute treu geblieben ist. Selbstlos verrichten die Aktiven ihren Dienst am Menschen, der Hilfe benötigt. In der Jahreshauptversammlung im Café Hasler wurde einmal mehr deutlich, mit welcher Hingabe sich die nur zehn Bereitschaftsmitglieder ihrer Aufgabe widmen. Diese haben, wie Bereitschaftsleiterin Luzia Bühler berichtete, im vergangenen Jahr 660 Stunden Rotkreuzarbeit geleistet, finanziell unterstützt von 250 Passivmitgliedern.

Eine Ehrung wurde dem Vorsitzenden, Bürgermeister Matthias Weckbach, zuteil. Er wurde für 15-jährige Vorstandstätigkeit vom DRK-Kreisverband mit der DRK-Verdienst-Spange mit Urkunde geehrt. Als Vertreter des DRK-Kreisverbandes und Vorsitzender des Ortsvereins Hohenfels konnte Altbürgermeister Hans Veit begrüßt werden. Auch eine starke Abordnung der Feuerwehr aus beiden Abteilungen mit Ehrenkommandant Heiner Bentele sowie der Vorsitzende der DLRG, Florian Hoyer, waren vor Ort.

Vielfältig waren die Einsätze der Bereitschaftsmitglieder: Organisation von Blutspendeaktionen im Frühjahr und Herbst, Bereitschaftsdienst bei den einzelnen Festen, Betreuung der Senioren bei den Altennachmittagen und Ausflügen, Durchführung von Altkleidersammlungen, Teilnahme an Übungen der Feuerwehr und an Aus- und Fortbildungen. Bereitschaftsleiterin Luzia Bühler beteiligte sich an einem Bereitschaftswochenende auf dem Feldberg und unterstützte auch den Ortsverein Stockach bei seinen Blutspendeterminen. Der stellvertretende Bereitschaftsleiter Rainer Wester stellte sich dem Sozialverband fünf Tage als Betreuer der Mitglieder bei ihrem Ausflug nach Lübeck zur Verfügung. Luzia Bühler bedankte sich bei den Ortsvereinen Stockach, Singen und Hohenfels für die gewährte Unterstützung bei besonderen Anlässen, bei der Gemeinde für die Überlassung des Gemeindezentrums und bei der Pfarrgemeinde Bodman für die kostenlose Überlassung des Kaplaneihauses und auch bei der Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit. Der Vorsitzende Matthias Weckbach hatte – auch in seiner Eigenschaft als Bürgermeister – allen Grund, den Beteiligten für ihren selbstlosen Einsatz Dank und Anerkennung auszusprechen.

Erfreulich auch, was Kassenwart Martin Hegemer zu berichten hatte. Die im Planansatz vorgesehen Einnahmen von 6500 Euro erhöhten sich auf 7551 Euro, während sich die Ausgaben auf 6842 Euro verringerten. So konnte er immerhin einen Gewinn von 708 Euro ausweisen. Der Planansatz für 2017 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7000 Euro vor. Der Ortsverein verfügte am 31. Dezember 2016 über ein Barvermögen von 13 484 Euro und ein Anlagevermögen von 9545 Euro. Die von Monika Wester und Jasmin Mayer durchgeführte Prüfung ergab eine tadellose Amtsführung von Seiten des Kassenwarts, der auch einstimmig entlastet wurde. Der Jahresabschluss 2016 und der Haushaltsansatz 2017 wurden einstimmig abgesegnet.

Die vorgesehene Auflösung der Gemeinschaft Bereitschaft und Umwandlung in die Gemeinschaft Sozialarbeit musste auf die Hauptversammlung 2018 vertagt werden, da die Gespräche hierüber noch im Gange seien, wie Matthias Weckbach mitteilte. Bereitschaftsleiterin Luzia Bühler freute sich, ihren Chef mit der DRK-Verdienstspange mit Urkunde auszeichnen zu dürfen. "Bei so tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es leicht, Vorsitzender zu sein", meinte der Geehrte. Hans Veit gratulierte Matthias Weckbach zu seiner Auszeichnung und würdigte das Engagement der Helferinnen und Helfer der Bereitschaft. Die von ihm geleiteten Wahlen konnten rasch über die Bühne gebracht werden, da die bisherigen Mitglieder sich für eine neue Kandidatur zur Verfügung stellten und einstimmig wieder gewählt wurden.

Der Vorstand

Vorsitzender: Matthias Weckbach, 2. Vorsitzender: Reinhard Hüther, Bereitschaftsleiterin: Luzia Bühler, Kassenwart: Martin Hegemer, Protokoll: Stephanie Kögler, Beisitzer: Rainer Wester, Monika Wester, Jasmin Mayer. Die Delegierten zur Kreisversammlung sind Matthias Weckbach, Luzia Bühler, Rainer Wester, Stephanie Kögler und Martin Hegemer. (fws)