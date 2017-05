Bodman-Ludwigshafen DLRG rückt zum Einsatz nach Dingelsdorf aus

Nach dem Aufrichten der Jolle kann die Besatzung in den Heimathafen Überlingen zurück segeln.

Die Einsatzkräfte der DLRG Bodman-Ludwigshafen sind am Dienstagabend zu einer gekenterten Jolle in Höhe Dingelsdorf gerufen worden, nachdem ein Anrufer die Besatzung als vermisst gemeldet hatte. Von Bodman rückten zwei Rettungsboote mit insgesamt sieben Mann Besatzung sowie zwei Fahrzeuge mit sechs Tauchern und drei Helfern aus. Beim Eintreffen des ersten Bootes an der Einsatzstelle wurden die gekenterte Jolle und die Besatzung angetroffen. Die Besatzung beschäftigte sich mit dem Aufrichten der Jolle, was mit Hilfe der DLRG dann auch gelang. Die Besatzung konnte mit ihrer Jolle dann die Fahrt in ihren Heimathafen Überlingen fortsetzen. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Neben den Kräften der DLRG Bodman-Ludwigshafen waren auch Boote und Taucher der DLRG Konstanz, die Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und der Rettungshubschrauber im Einsatz.