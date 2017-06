Bodman-Ludwigshafen DLRG lädt zum Sommergrillen an den Uferpark ein

Die beliebte Sommergrillen-Reihe der DLRG am Uferpark fängt wieder an. Auch in diesem Jahr gibt es jedes Mal Live-Musik. Zum Auftakt spielt die Liptinger Kapelle Alte Garde.

Am Donnerstag, 8. Juni, ist es wieder soweit. Die DLRG startet um 18.30 Uhr in ihre Sommergrill-Saison im Uferpark unterhalb des Seeums. Es sind während der Sommermonate donnerstags insgesamt 13 Grillabende vorgesehen, natürlich abhängig von akzeptablem Wetter. Gemütliches Beisammensein, ein musikalisches Rahmenprogramm mit einer jeweils anderen Musikgruppe, einen traumhaften Blick auf den See und Verpflegung zu erschwinglichen Preisen sollen die Herzen der Besucher höher schlagen lassen. Sowohl für Speis in Form von Würstchen, Steaks, Salaten und weiteren kulinarischen Überraschungen als auch für Trank, wie Pils vom Fass, Weine aus der Region und natürlich alkoholfreie Getränke ist bestens gesorgt. Der Reinerlös aus den Grillabenden dient der Restfinanzierung des Wasserrettungsgebäudes beim Strandbad Bodman sowie Anschaffungen moderner Rettungsgeräte.

Blasmusik aus Liptingen

Der DLRG-Führung ist es gelungen, zum Saison-Auftakt eine originelle und bekannte Kapelle zu engagieren. Es ist die Blasmusik Alte Garde aus Liptingen unter Leitung von Thorsten Barthhelmes. Diese Kapelle ist ein loser Zusammenschluss von Musikern, die volkstümliche Blasmusik lieben und diese pflegen wollen und denen aus gesundheitlichen oder zeitlichen Gründen das Mitwirken in einem aktiven Musikverein zu viel ist. Bei der Gründung im Jahre 1993 setzte sich die Gruppe vorwiegend aus Ehrenmitgliedern sowie lang gedienten Musikern des Musikvereins Liptingen zusammen. Der Auftritt der Alten Garde ist für alle Besucher jedes Mal ein Erlebnis. Bei den weiteren Grillabenden machen viele weitere Kapellen Live-Musik: MV Zoznegg (15.

Juni), MV Volkertshausen (22. Juni), MV Wahlwies (29. Juni), MK Sentenhart (6. Juli), Jugendblasorchester Musikitos (13. Juli), El Stars MK Bodman (20. Juli), MV Liggersdorf (27. Juli), MV Mahlspüren/Hegau (3. August), Handharmonika Bodania Bodman (10. August), Freibiermusik Allensbach (17. August), MV Nesselwangen (24. August), MV Heudorf/Hegau (31. August).

Schwimmkurs für Kinder

Die Grillabende sind aber keineswegs die einzigen Aktivitäten der DLRG den Sommer über. Auch in diesem Jahr führt sie unter anderem den traditionellen Anfängerschwimmkurs im Freibad Orsingen durch. In zehn Unterrichtseinheiten haben Kinder die Möglichkeit, das Schwimmen zu erlernen und im besten Fall auch mit dem Frühschwimmerabzeichen Seepferdchen abzuschließen. Der Anfängerschwimmkurs beginnt am Montag, 3. Juli, und findet von Montag bis Freitag jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr – nur bei gutem Wetter – statt. Mindestalter für die Teilnahme am Kurs ist das vollendete fünfte Lebensjahr. Die Kursgebühr beträgt insgesamt 70 Euro. Der Eintritt ins Freibad muss separat an der Kasse entrichtet werden.

Die Anmeldung zum Anfängerschwimmkurs ist ab dem 15. Juni möglich per E-Mail an die Adresse Kinderschwimmkurs@bodman.dlrg.de. Meldeschluss ist der 30. Juni.

Selbsthilfe der Helfer

Die DLRG Bodman-Ludwigshafen lässt sich die Modernisierung ihrer Einrichtung wie den Neubau der Wasserrettungswache und die Anschaffung von Rettungsbooten und -geräten nicht nur durch Zuschüsse des Landes, der Gemeinde und des DLRG-Landesverbandes finanzieren Auch ein ordentlicher Eigenanteil wird verlangt. Sie finanziert die Projekte aus Rücklagen und veranstaltet Grillabende. Die Bevölkerung weiß die Selbsthilfe der DLRG offenbar zu schätzen: Sie besucht die DLRG-Veranstaltungen zahlreich und zeigt sich gegenüber den Lebensrettern auch spendabel. (fws)