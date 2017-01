Bodman-Ludwigshafen Caravan-Center kann wachsen

Die Firma Caravan-Center Burmeister kann die geplante Betriebserweiterung starten. Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan "Gässleäcker II" verabschiedet, nachdem er die während der Offenlage eingegangene Stellungnahme der Träger öffentlicher und privater Belange zum Abschluss gebracht hat.

Eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes "Gässleäcker" ist erforderlich, um der Firma eine Vergrößerung der Stellflächen zu ermöglichen. Die Erweiterung ist nach Südwesten vorgesehen. "Gässleäcker II" befindet sich am nordwestlichen Rand von Ludwigshafen und wird nördlich von der B 31, südlich von Waldflächen und im Osten vom Gewerbegebiet "Gässleäcker" begrenzt. Nach Westen schließen Flächen der Baumschule Kern und Obstplantagen an. Die neue Fläche umfasst insgesamt 0,68 Hektar. Die Gewerbegebietsflächen werden durch den Mühlbach in zwei Teile getrennt. Verbunden werden die beiden Teilflächen durch eine etwa fünf Meter breite Stahlbrücke über den Bach.

Ingesamt wurde der Bebauungsplan mit der Neufassung auf heutige städtebauliche und rechtliche Gegebenheiten aktualisiert. Unter Berücksichtigung der bereits früher erfolgten Änderungen, die teilweise zu Unstimmigkeiten zum Beispiel bei den Baugrenzen geführt hatten, wurde der Bebauungsplan vollständig neu gefasst. Da der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Gässleäcker II" weitgehend mit dem bisherigen identisch ist, konnte seine Aufstellung im Innenbereich nach der betreffenden Bestimmung des Baugesetzbuches erfolgen. Die Fläche im "Gässleäcker" nordwestlich vom Caravan-Center hat den Vorteil, dass diese an den bestehenden Betrieb leicht angeschlossen werden kann und nur einen geringeren Flächenverbrauch erforderlich macht.

Der bisherige Bebauungsplan enthielt eine Zonung mit einer Liste zulässiger und ausgeschlossener Betriebe. Dies entsprach der Vorgehensweise in den 1970er Jahren. Inzwischen können durch entsprechende Berechnungs- und Dämmungsmöglichkeiten andere Festsetzungen getroffen werden. Zunehmende Wohnnutzung in den Gewerbegebieten war einer der Diskussionspunkte, die mit zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes führten. Im Gewerbegebiet gibt es keine Wohnungen. Einem Wohnhaus hatte der Gemeinderat jedoch im Dezember 2015 zugestimmt. Es soll jedoch vermieden werden, dass bei der Ansiedlung eines Betriebes im Gewerbegebiet die Möglichkeit besteht, eine Wohnung zu errichten. Mit der geänderten Formulierung sind Wohnungen nicht mehr automatisch zulässig.

Einsicht in das Planwerk

Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan "Gässleäcker II" als Satzung beschlossen. Sein Geltungsbereich umfasst einen Bereich zwischen dem Holderweg und der Verlängerung der Warthstraße beim Gewerbegebiet, Das Planwerk mit Begründung liegt ab sofort während der Dienststunden im Rathaus Ludwigshafen zur jedermanns Einsicht öffentlich auf. Über seinen Inhalt kann Auskunft verlangt werden.