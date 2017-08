Bodman-Ludwigshafen Campingplatz Schachenhorn: Dieb klaut Wertsachen aus Zelt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 23.45 Uhr, auf dem Campingplatz Schachenhorn in ein Zelt eingebrochen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei erbeutete der Dieb mehrere Wertgegenstände: Ein Smartphone des Modells Samsung Galaxy S6 und ein Galaxy S4 derselben Marke, einen Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten sowie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang allen Urlaubern, ihre Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt in einem offenen Zelt liegen zu lassen. Zeugenhinweise zu dem konkreten Fall nehmen die Polizisten in Bodman-Ludwigshafen telefonisch unter (07773) 92 00 17 entgegen.