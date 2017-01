Bodman-Ludwigshafen CDU-Politiker ziehen Bilanz

Bei der Versammlung des CDU-Ortsverbands bodman-Ludwigshafen berichten Robert Abgeordneteaus den Parlamenten: Robert Hermann skizziert dabei seine Vorstellungen für die Baupolitik, Johannes Freiherr von und zu Bodman spricht über das Ringen um die Radolfzeller Geburtsstation. Und für beide ist die Marienschlucht ein großes Thema.

Bodman-Ludwigshafen – Es ist Tradition, dass im Rahmen der Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes ihre Mandatsträger über die Arbeit im Gemeinde- und Kreisparlament berichten. Für den Gemeinderat besorgt dies Robert Hermann, während Johannes Freiherr von und zu Bodman auf die Arbeit im Kreistag eingeht. Wie Robert Hermann ausführte, hätten die acht CDU-Ratsmitglieder auch im vergangenen Jahr mit Disziplin und hohem Arbeitsaufwand die Entwicklung der Gemeinde wesentlich mitgeprägt. Insbesondere wichtige Bauvorhaben standen im Mittelpunkt der Arbeit. In Ludwigshafen die Bebauungspläne Gässleäcker, Strebel und Haiden mit 89 Ein- und Mehrfamilienhäusern und der damit verbundenen Sanierung des Mühlbachs einschließlich Hochwasserschutz. In Bodman ging es weiter um die Ortsmitte mit der Bebauung des Volksbank-Areals und der Burgstraße.

Angesichts der in letzter Zeit verstärkt aufkommenden Sorgen von Bürgern wegen der geplanten Baumaßnahmen habe man ein Bürgergespräch sowie eine Vielzahl von Diskussionen geführt, betonte Hermann. In diesem Jahr werden neben der Sanierung des Mühlbachs und der Realisierung der Bebauungspläne Gässleäcker II und Haiden sowie in Bodman die Sanierung der Kaiserpfalzstraße im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Weiterhin kämpfe man gemeinsam mit der CDU Allensbach für eine Wiedereröffnung der Marienschlucht und des Seeweges.

Auf den bisher mit 20,359 Millionen Euro höchsten Gemeindehaushalt eingehend, machte Hermann deutlich, dass die Personalkosten um zehn Prozent aufgrund steigender Ausgaben für Schule und Kindergarten zunehmen werden. Der Vermögenshaushalt steige um 179 Prozent, wobei der Kauf von Grundstücken im Neubaugebiet Haiden und die Erschließungskosten mit über vier Millionen am meisten zu Buche schlügen. Die Ausgaben seien nicht konsumtiver Art, sondern dienten als Investition dem mittel- und langfristigen Wohl der Gemeinde, sagte er.

"Im Zentrum unserer Arbeit im Kreistag standen und stehen die Situation der Krankenhäuser im Landkreis, die Lage der Betreuung der Flüchtlinge, insbesondere der unbegleiteten Minderjährigen, die Wiedereröffnung der Marienschlucht sowie die Planung des Radweges Bodman-Liggeringen im Dettelbach", sagte Freiherr Johannes. Die bestehende Struktur der Krankenhäuser im Kreis bezeichnete er als nicht weiter tragbar. Die Personalkosten stiegen stärker als die Fallpauschalen. Kompensation über zusätzliche Angebote sei nicht möglich. Deshalb habe man bereits 2012 entschieden, dass bestimmte Leistungen nur an einzelnen Klinikstandorten im Kreis angeboten werden sollten. So auch für die Geburtshilfe am Krankenhaus Radolfzell, da sich die Kostenbelastung durch Steigerung der Versicherungsprämien von einer halben Million Euro nochmals verschärft habe, andererseits am Krankenhaus Singen mit dem Notfallzentrum für Neugeborene ein hervorragendes Angebot bereits bestehe. Aufgrund des starken öffentlichen Interesses habe die Stadt Radolfzell entschieden, die Geburtshilfe an ihrem Krankenhaus beibehalten zu wollen und für die nächsten fünf Jahre zu unterstützen.

Die Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen im Kreis seien 2016 um 16 Millionen Euro gestiegen. Auch wenn sich auch im Kreis die Lage durch Rückgang der Flüchtlingszahlen um rund ein Drittel gegenüber 2015 entspannt habe, würden auch 2017 durch den nun einsetzenden Familienzuzug die Kosten weiter steigen. In der zweiten Jahreshälfte 2015 seien erhebliche Mittel für Wohnraum zur ersten Unterbringung (zum Beispiel mobile Hallen) aufgewendet worden, die nun kaum veräußerlich seien. Hinzu komme, dass Aufwendungen sowohl im Kreis als auch in den Gemeinden, die für die Anschlussunterbringung verantwortlich sind, anfallen.

Als weitere Schwerpunktthemen in der Kreispolitik nannte Johannes Freiherr von und zu Bodman die Errichtung eines neuen Berufsschulzentrums in Konstanz, die Einführung der Doppik als finanzielles sowie kennzahlengestütztes, entscheidungsorientiertes Rechnungswesens und schließlich den Beschluss, einen Radweg von Bodman nach Liggeringen entlang des Dettelbachs zu bauen.

Die Gremien

Der Gemeinderat stellt die politische Vertretung der Gemeindebürger dar und wird in der Regel in Baden-Württemberg für jeweils vier Jahre gewählt. In Bodman-Ludwigshafen umfasst der Gemeinderat 16 Mitglieder. Davon stellt die CDU mit acht die Hälfte der Mitglieder. Der Kreistag ist das von den Bürgern gewählte Hauptorgan des Landkreises. Der Kreistag Konstanz wird alle fünf Jahre neu gewählt und zählt derzeit 68 Kreisräte. Von diesen gehören 23 der CDU an, die die stärkste Fraktion stellt. Aus Bodman-Ludwigshafen ist für die CDU Johannes Freiherr von und zu Bodman vertreten. (fws)