Bodman-Ludwigshafen CDU Bodman-Ludwigshafen stellt sich neu auf

Der Vorsitzende Klaus Meckelburg gibt sein Amt an Mathias Mendler weiter. Auch Kassenwart Rudolf Mautz sagt Ade – nach stolzen 40 Jahren Amtsführung.

Der CDU-Ortsverband der Seegemeinde geht mit einem neu aufgestellten Vorstand in das Wahljahr 2017. In der Mitgliederversammlung im Hotel Krone wurde Mathias Mendler einstimmig anstelle von Klaus Meckelburg, der aus Altersgründen seinen Rücktritt erklärt hatte, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Nach 40-jähriger Tätigkeit als Kassenwart verabschiedete sich Rudolf Mautz aus diesem Amt, das zukünftig Klaus Lindenmayer, der Kämmerer der Gemeinde, ausüben wird. Ferner gab es weitere Neubesetzungen im Vorstand, in den auch der inzwischen in die CDU eingetretene Bürgermeister Matthias Weckbach als Beisitzer einzog.

Klaus Meckelburg konnte insbesondere den Kreisvorsitzenden Willi Streit, die beiden Ehrenvorsitzenden Wilderich Graf von und zu Bodman und Manfred Rettich begrüßen. Sein Willkommensgruß galt auch dem Neumitglied Matthias Weckbach. In einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr erwähnte er vor allem die Aktion "Wo drückt der Schuh?" Diese Traditionsveranstaltung biete stets eine gute Gelegenheit, mit den Bürgern über aktuelle kommunalpolitische Fragen zu diskutieren und Verbesserungsmöglichkeiten auszuloten.

Meckelburg kam auch auf die im September 2017 anstehende Bundestagswahl zu sprechen, wobei er als Schwerpunktthemen im Wahlkampf die Flüchtlingspolitik und innere Sicherheit erwartet. Der Bericht von Schatzmeister Rudolf Mautz über die finanzielle Situation des Ortsverbandes ließ Zufriedenheit aufkommen. Obgleich an den Kreisverband nahezu 4000 Euro abgeführt werden mussten, die übrigen Ausgaben aber mit 278,50 Euro bescheiden blieben, konnten der Rücklage rund 400 Euro zugeführt werden, so dass die Ortspartei auch finanziell auf einer soliden Basis steht. Kassenprüfer Kuno Storz dankte Rudolf Mautz für eine vorbildliche Arbeit während 40 der Jahre.

Kreisvorsitzender Willi Streit bedankte sich beim Ortsverband für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Die anstehende Neuwahl des gesamten Vorstands konnte rasch über die Bühne gebracht werden, zumal die neu für die einzelnen Ämter vorgeschlagenen Mitglieder einstimmig das Vertrauen erhielten.

Der neu gewählte Vorsitzende Mathias Mendler versprach, die Arbeit mit frischer Kraft und Engagement anzugehen und die CDU am See-Ende präsenter in der öffentlichen Diskussion in Erscheinung zu bringen. Der bisherige Vorsitzende Klaus Meckelburg würdigte die großen Verdienste des scheidenden Schatzmeisters Rudolf Mautz um die Partei während der vergangenen 40 Jahre und rühmte dessen Korrektheit, Zuverlässigkeit, Bescheidenheit und stete Hilfsbereitschaft Der neue Vorsitzende Mathias Mendler und Kreisvorsitzender Willi Streit rühmten die Einsatzfreude des Vorsitzenden Meckelburg während der Jahre 2000-2010 und von 2014 bis heute. Für Meckelburg und Mautz gab es zum Abschied Blumen und Geschenke.

Der neue Vorstand

Erster Vorsitzender: Mathias Mendler (neu für Klaus Meckelburg, Stellvertreter: Johannes Freiherr von und zu Bodman und Monika Karle (wie bisher), Schatzmeister: Klaus Lindenmayer (neu für Rudolf Mautz), Schriftführer: Torsten Pohl (bisher Mathias Mendler), Presse- und Internetbeauftragter: Robert Hermann (bisher Beisitzer), Beisitzer: Dietmar Specht, Ramona Biller, Daniel Lindenmayer und Matthias Weckbach. Als Kassenprüfer (kein Amt im Vorstand) fungieren Kuno Storz und Jürgen Beirer. (fws)