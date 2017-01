Bodman-Ludwigshafen Bürgermeister blickt aufs Jahr voraus

Matthias Weckbach spricht in seiner Neujahrsbotschaft über anstehende Investitionen. Diesmal geschieht in dieser Hinsicht besonders viel in Ludwigshafen. Und er ruft die Bürger auf, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Bodman-Ludwigshafen – In seiner Neujahrsbotschaft an die Bürger seiner Gemeinde hat Bürgermeister Matthias Weckbach die im Jahr 2017 anstehenden Aufgaben, vor die sich die Gemeinde gestellt sieht, angesprochen und sie als "neue Herausforderungen" bezeichnet. "Wir werden in diesem Jahr zum ersten Mal ein Haushaltsvolumen von mehr als 20 Millionen Euro haben", macht er deutlich. Um alle im Investitionshaushalt enthaltenen Aufgaben meistern zu können, kündigte er sowohl eine Änderung der Aufgabenverteilung als auch eine personelle Verstärkung im Haupt- und Bauamt an, ohne dabei den Personaletat aufzublähen. Mit einer Personalquote von 18,5 Prozent im Verwaltungshaushalt liege man dennoch unter der Referenzquote von 20 Prozent, sagte er. Die neuen Mitarbeiter und Aufgabenfelder werde er noch bekanntgeben.

In Ludwigshafen sollen die Straßenbauarbeiten in der Warth- und Poststraße endlich abgeschlossen werden und für Bodman kündigte er den Ausbau der Kaiserpfalzstraße im zeitigen Frühjahr an, wobei zunächst mit der Herstellung der Gehwege in Höhe Königsweingarten bis zur Kirche begonnen werden soll. Mit einer Unterbrechung während der Urlaubssaison stehen Straßenbauarbeiten im Bereich Lindebuckel/Burg- und Seestraße in der Planung. Wie Weckbach ausführte, habe sich die Thüga bereiterklärt, die Internet-Funklösung bis zum Jahresende zu betreiben. Parallel werde eine provisorische Glasfaserleitung aufgebaut, um einen reibungslosen Wechsel zu ermöglichen.

Vom fast 6,5 Millionen Euro umfassenden Investitionsprogramm profitiert diesmal besonders Ludwigshafen. Hier steht die Erschließung des über sechs Hektar großen Baugebietes Haiden an, wobei mit einer Bauzeit von mindestens anderthalb Jahren zu rechnen ist. Damit einhergehen sollen die Arbeiten zum hochwassersicheren Ausbau des Mühlbachs, der auf mehrere Jahre ausgelegt ist. "Die beiden Maßnahmen hängen zusammen, da ein Teil der Oberflächenentwässerung des Baugebietes dem Mühlbach zugeleitet wird", sagte Weckbach. "Wir hoffen auf hohe Förderzusagen des Landes."

Beginnen müsse man laut Deutsche Bahn mit der Bahnunterquerung, vermutlich um die Pfingstzeit. Danach soll der Leitdamm vor dem Gewerbegebiet Gässleäcker gebaut werden, ehe in 2018 der Bau des eigentlichen Rückhaltebeckens mit der Leitung zum See in Angriff genommen werde. Zuguterletzt müsse die bestehende Leitung wegen der vielen Anschlüsse noch saniert werden. Mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme rechnet der Bürgermeister für das Jahr 2020. Weckbach nannte als weitere Vorhaben unter anderem neue digitale Funkmelder für die Feuerwehr, Maßnahmen in der Schule und in den Kitas und die Einführung der "Echt Bodensee-Card" ab 1. April.

Aufruf zum Ehrenamt

Bürgermeister Matthias Weckbach hat in seiner Neujahrsbotschaft auch zu ehrenamtlichem Engagement aufgerufen. Ein ganz wesentlicher Faktor für das Dorfleben bilden für Matthias Weckbach die Vereine und die vielen ehrenamtlich Tätigen. "Sie tragen alle unsere Gemeinschaft. Wenn auch Sie dazugehören wollen, gehen Sie auf die Vereinsvorstände zu, packen Sie mit an und bringen Sie sich ein", forderte er die noch abseits Stehenden in seiner Neujahrsbotschaft auf. Mit einer neuen Ehrung für Verdienste um Sport , Kultur und Tradition will die Gemeinde das Ehrenamt stärker in den Fokus rücken und verdeutlichen, dass die Vereine mit ihrem Wirken ein wesentlicher Bestand der Dorfgemeinschaft sind. (fws)