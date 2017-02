Bodman-Ludwigshafen Bosköpfe versprechen Spaß am laufenden Band

Am Freitag, 17. Februar, beginnt um 19 Uhr der erste von zwei bunten Abenden im Seeum

Seit Wochen proben sie eifrig für den bunten Abend: die bühnenerfahrenen Mitglieder des Narrenvereins Bosköpfe und befreundeter Vereine. Am Freitag und Samstag, 17. und 18. Februar, wird sich jeweils um 19 Uhr der Vorhang im Seeum zu diesem fasnächtlichen Spektakel öffnen. Wie sehr man sich in Bodman auf den Auftritt der Narren freut, beweist das große Interesse am Vorverkauf für diese Traditionsveranstaltung." Beide Vorstellungen sind inzwischen so gut wie ausverkauft", freut sich Präsident Wilhelm Wagner gegenüber dem SÜDKURIER. Mit dem bunten Abend wird in der alten Kaiserpfalz die heiße Phase der fünften Jahreszeit eingeleitet. Es ist die zweite große repräsentative Veranstaltung der Bosköpfe im Seeum nach dessen Eröffnung.

Nur alle zwei Jahre, wie auch bei den Ludwigshafener Seehasen, gibt es einen bunten Abend. Die beiden Narrenzünfte wechseln sich ab und besuchen sich gegenseitig. Die Zunft, die keinen bunten Abend durchführt, organisiert am Fasnachtssonntag den gemeinsamen Umzug. Folglich findet dieser in diesem Jahr in Ludwigshafen statt. Da die Bosköpfe 2018 ihren 80. Geburtstag feiern, soll der gemeinsame Umzug zum Jubiläumsumzug mit befreundeten Narrenzünften erweitert werden.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich im Ort viel – auch im Geheimen – ereignet, das es wert ist, an die große Glocke gehängt zu werden, wie man im Volksmund sagt. So ist man gespannt, was der Narrenbolizei alles protokolliert hat und weiterverbreiten wird. Aber nicht nur der Ordnungshüter wird mit Fakten aufwarten, sondern es haben sich auch Doppelgänger von "Hannes und der Bürgermeister" aus der Mäulesmühle angesagt. Zwischen beiden dürfte es deftig zugehen und einige Bodmaner und auch Ludwigshafener sollten sich warm anziehen.

Das Programm verspricht Spaß am laufenden Band. Was die Bodmaner sowohl sportlich als auch gesanglich drauf haben, weiß man schon lange. So werden die Besucher auch dieses Mal aus dem Staunen nicht herauskommen, was sie zu hören und zu sehen bekommen. 14 Punkte umfasst das närrische Programm, das nach dem Einmarsch aller Akteure mit dem traditionellen Tanz der Boskopfmädle seinen Anfang nimmt.