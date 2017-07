Bodman-Ludwigshafen Blick hinter den Bauzaun der Gräflichen Seedomaine

Beim Sommerfest auf der Seedomainen-Baustelle in Bodman macht sich die Öffentlichkeit ein Bild von dem außergewöhnlichen Projekt. Die ersten Häuser sollen im Frühjahr bezugsfertig sein.

Im Jahre 2012 hatte der Projektentwickler und Generalunternehmer, die Dietrich Wohnbau GmbH aus Lindau, die zu i+R Schertler-Alge Gruppe, einem Vorarlberger Traditionsunternehmen in Lauterach und in der Baubranche zu den Marktführern gehört, das 12 000 Quadratmeter große Linde-Areal von der gräflichen Familie erworben. Am 22. Oktober 2015 erfolgte der Startschuss für eines der außergewöhnlichsten Wohnbauprojekte in der Bodenseeregion: die Gräfliche Seedomaine zu Bodman. Als Architekt wurde mit Hans Kollhoff einer der bedeutendsten deutschen Architekten gewonnen. Mit seinem Entwurf zur Gestaltung der „Gräflichen Seedomaine zu Bodman“ mit neun Wohnhäusern im Villenstil, fünf Einfamilienhäuser und dem Wiederaufbau des Suitehotels Linde mit Restaurant überzeugte Kollhoff seine Auftraggeber. Knapp acht Wochen nach dem Richtfest wurden die Rohbauten fertiggestellt. Nun hatte die i+R Dietrich Wohnbau GmbH die Öffentlichkeit auf die Baustelle zum Sommerfest eingeladen, in dessen Verlauf Jens Müller von der Wohnbaugesellschaft die Besucher durch das Baugebiet führte. Zu diesen zählten zahlreiche Bürger aus Bodman-Ludwigshafen und Umgebung, Wilderich Graf von und zu Bodman, Ratsmitglieder der Seegemeinde und der Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz sowie eine ganze Reihe von Baufachleuten.

Wie Jens Müller ausführte, haben mittlerweile drei Viertel der 48 Wohneinheiten einen Besitzer gefunden und bis Frühjahr kommenden Jahres sollen die meisten Häuser bezugsfertig sein. Der Stararchitekt orientiert sich an der Bautradition des Ortes und greift deren Gestaltungsmerkmale auf. Er greift Elemente wie Loggien, Rundbögen, Walmdächer und Tympana (Schmuckgiebel) auf, wodurch jedes der Häuser seinen eigenen Charakter erhält und Spielraum für Individualität zulässt. Die einmalige Lage garantiert für alle Häuser Seesicht. Der Architekt vertritt die Meinung, dass man heute nicht vollkommen anders bauen müsse als in früheren Jahrhunderten. Die neu gestaltete Ortsmitte soll sich deshalb harmonisch und wie natürlich gewachsen in die historische Substanz einfügen. Johannes Freiherr von und zu Bodman betont in einem Beitrag vom Sommerfest: „Dieses Projekt ist nicht exklusiv, sondern inklusiv. Dies gilt auch für die Frage, wen wir mit diesem Projekt ansprechen wollen: Alle, die so privilegiert sind, sich hier ein Haus oder eine Wohnung leisten zu können – und alle, die unsere Begeisterung für Bodman, den Bodensee und eine ebenso lebendige wie solide Architektur teilen.“

Dass i+R Dietrich Wohnbau, die als Muttergesellschaft hinter der Gräflichen Seedomaine steht, etwas vom Bauen versteht, zeigt sich an den Grundrissen. Laut Geschäftsführer Patrick Maier seien sie flexibel konzipiert und ohne allzu große bauliche Aufwände anzupassen. Ein schwellenloser Zugang von der Tiefgarage bis zur Wohnung sei selbstverständlich. "Am liebsten bauen wir so, dass generationsübergreifende Werte entstehen: hochwertig, sorgfältig, langlebig. Qualität entsteht, weil unser Hauptaugenmerk seit jeher dem Bauen gilt: Bauhelm statt Krawatte. Wir haben eigene Bauleiter, die vor Ort auf der Baustelle sind und unsere Verantwortung für die Umsetzung übernehmen“, betonte Patrick Meier.

Dass die Gräfliche Seedomaine wirklich etwas Einzigartiges darstellt, soll auch in der Gestaltung der Außen- und Gartenanlage ihren Ausdruck finden. Kein Geringerer als der international renommierte Gartenarchitekt Peter Wirtz wird hier zugange sein. Ihre Gestaltung soll sich am Doppelcharakter der Gräflichen Seedomaine orientieren: Einerseits privater Raum, andererseits integrativer Bestandteil Bodmans. Die Besucher des Sommerfestes bekamen einen umfassenden Einblick in das Projekt Gräfliche Seedomaine – so wie es sich derzeit darstellt und nach Fertigstellung dem Auge bieten wird.

Schöner wohnen mit Seeblick

Auf einem 12 000 Quadratmter großen Grundstück entstehen auf der Gräflichen Seedomaine, dem ehemaligen Linda-Areal, neun Mehrfamilienhäuser in Villenform, fünf Einfamiliendomizile und ein Suitehotel, die das Erscheinungsbild von Bodman nachhaltig prägen. Die direkte Nähe zum Bodensee macht die Seedomaine zu einem besonderen und wertvollen Lebensraum. Jede Immobilie bietet dank der Nord-Süd-Ausrichtung einen Blick auf den Bodensee und den Bodanrück. Das Suitehotel Linde mit seinem Restaurant soll zu einem Ort der Begegnung für Einheimische und Gäste werden. (fws)