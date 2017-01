Bodman-Ludwigshafen Betrunkener Mann randaliert in Ferienwohnung

Mittags schon drei Promille – ein 56-Jähriger wütet in Bodman und muss festgenommen werden.

Ein 56-jähriger Mann ist am Sonntag in einer Ferienwohnung in Bodman von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Wie die Polizei berichtete, soll der Mann in einer Ferienwohnung randaliert haben. Auch durch das Eintreffen der Beamten, soll sich der alkoholisierte Mann nicht beruhigt haben. Er soll einen Alkoholpegel von etwa drei Promille gehabt haben. Die Beamten mussten den Mann mitnehmen, um weitere Störungen zu verhindern.