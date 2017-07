Bodman-Ludwigshafen Autofahrer saß unter Drogeneinfluss am Steuer

Bei dem Mann wurde ein Wirkstoff der Cannabispflanze festgestellt, sagt Polizeisprecher Bernd Schmidt.

Polizisten hatten den Mann am Freitag gegen 3.45 Uhr in der Überlinger Straße kontrolliert, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Demnach zeigte der Autofahrer deutliche Anzeichen einer Betäubungsmitteleinwirkung. Polizeisprecher Bernd Schmidt erklärt, dass es sich dabei um THC, einen Wirkstoff der Cannabispflanze, handelte. Nachdem ein Urintest positiv ausgefallen war, musste sich der Mann einer ärztlichen Blutprobe unterziehen, heißt es in der Pressemeldung weiter. Außerdem haben die Beamten dem Mann untersagt weiterzufahren.