Bodman Auto kommt von Dettelbach-Straße ab und bleibt auf dem Dach liegen

Die Ursache war wohl ein Fahrfehler und nicht angepasste Geschwindigkeit.

Der Unfall geschah laut der Pressemitteilung der Polizei am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 6100. Das Auto war in Richtung Liggeringen unterwegs. Nach einer Linkskurve geriet der Fahrer laut der Meldung nach rechts auf das schneebedeckte Bankett der Straße. Die Ursache dafür sei vermutlich ein Fahrfehler und nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen, heißt es in der Mitteilung. Danach dürfte der Fahrer das Auto übersteuert haben. Das Fahrzeug fuhr dadurch über die Gegenfahrbahn, rollte einen Abhang hinunter und kam auf dem Dach liegend in einem Bachlauf zum Stillstand. Die beiden Insassen konnten sich aus dem Auto befreien und wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, blieben jedoch unverletzt. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die K6100 kurzzeitig gesperrt werden. Wegen möglicher auslaufender Betriebsstoffe wie Motorenöl oder Treibstoff war die Feuerwehr im Einsatz.