Bodman-Ludwigshafen Aufgerissener Öltank sorgt für lange Ölspur in Ludwigshafen

Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch bei einem Unfall eine lange Ölspur verursacht. Der 36-Jährige sei gegen 8 Uhr auf der Gießstraße in Ludwigshafen unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Auf Höhe der Einmündung Haldenhofstraße ist das Autos des Mannes, das noch mit Sommerreifen ausgerüstet war, auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen.



Dabei kam der Mann von der Fahrbahn ab und riss an einem Mauervorsprung den Öltank seines Autos auf. Als der Fahrer dies bemerkte, fuhr er zu sich nach Hause und stellte das Auto dort ab. Die Straße musste daraufhin gereinigt werden. Feuerwehr und Wasserbehörde überprüften zudem die Abflüsse, da zusammen mit Schmelzwasser rund ein halber Liter Motorenöl in die Kanalisation gelangt war.