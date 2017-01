Bodman-Ludwigshafen 2016 findet Yolanda ihren Platz

Das Jahr 2016 war reich an besonderen Ereignissen in der Seegemeinde Bodman-Ludwigshafen. Sei es auf dem kulturellen, sportlichen und kirchlichen Gebiet, aber auch auf dem privaten Sektor.

Musical Stettelberger 2

Kulturell ragte im vergangenen Jahr die Freilichtaufführung des Musicals „Stettelberger 2“ des Musikvereins Ludwigshafen am 16. Juli vor rund 1500 Zuhörern in den Uferanlagen des Schlößleparks heraus. Auch das SWR-Fernsehen hatte es sich nicht nehmen lassen, dabei zu sein. „Der Stettelberger, verlogen und gemein, das Nebelmännle selig vom Wein, ein Stettelberger, wer soll das sein? Erde im Schuh, Glocke in Ruh, Spital bekommt Grund und ein Bodmaner Ritter den Ehebund“, so beschrieb Johannes Freiherr von und zu Bodman im Programmheft den Inhalt. Mit dem Lied „Der Bodensee, das Herz der Welt“ ging ein großartiges Musical unter dem frenetischen Beifall der vielen Gäste zu Ende. Ein einmaliges und nachhaltiges Erlebnis im Schlößlepark.

Die Dame Yolanda

Nach vielem Hin und Her hat eine aufsehenerregende Dame namens Yolanda endlich ihren Platz gefunden. Seit dem 10. Juli steht die voluminöse Skulptur der Bodmaner Bildhauerin Miriam Lenk vor dem Restaurant Aquarama in Ludwigshafen auf dem Grundstück von Winfried Kountz. Ihre Vorderseite ist dem Zollhaus zugewandt, sodass die Gäste des Restaurants das Profil von der linken Seite der Skulptur bewundern dürfen. Miriam Lenk bezeichnet genau diese Seite als „Yolandas ­Schokoladenseite“. Im Jahr zuvor war Yolanda probeweise auf dem Hafenplatz in Bodman aufgestellt worden, aber der Gemeinderat lehnte dort einen Daueraufenthalt ab. Doch der Kunstverein Ludwigshafen gab nicht auf und suchte nach neuen Möglichkeiten, bis Yolanda ihren Platz am See gefunden hatte.

Der Pfahlbau-Spielplatz

Der 5. Juni war ein Festtag für die Kinder in Ludwigshafen, denn der Pfahlbau-Welterbe-Spielplatz bei den Uferanlagen wurde in Anwesenheit des CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung und der Landtagsabgeordneten der Grünen, Dorothea Wehinger, seiner Bestimmung übergeben. Gleichzeitig erfolgte die Inbetriebnahme des Multifunktionsgebäudes im Uferbereich anlässlich des bundesweiten Tages der Städtebauförderung. Schade, dass noch während der Feier der Himmel seine Schleusen öffnete, sodass die Gäste in die bereit gestellten Zelte flüchten mussten.

Bischof in Peter und Paul

Für die Katholiken war der Besuch des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger zum Frauenberg-Paztrozinium am 11. September in Bodman das Ereignis des Jahres. Er zelebrierte in der Pfarrkirche St. Peter und Paul unter Assistenz der Pfarrer Rainer Auer, Fritz Dietmar Ott und Bernd Kurt Müller, dem früheren Ortsgeistlichen, den Festgottesdienst und hielt auch die Predigt. Die Kirchenchöre Bodman und Wahlwies unter Leitung von Christian Fiek und eine Schola, geleitet von Claudia Berliner, besorgten den musikalischen Part. An der Orgel saß Rolf Maier-Karius. Im Anschluss an den Gottesdienst feierten die Gläubigen ihren Erzbischof mit einem weltlichen Empfang auf dem Kirchplatz bei herrlichem Spätsommerwetter.

Show und Sport

Das Showteam „Blues Brothers“ des TV Ludwigshafen hat den Reigen seiner Erfolge fortgesetzt. Beim Bundesfinale „Rendezvous der Besten“ des Deutschen Turnerbunds Ende November in Neumünster (Schleswig-Holstein) wurde die Mannschaft erneut mit der höchsten Bewertungskategorie als DTB-Showgruppe 2016 ausgezeichnet. Damit ist sie die offizielle Showgruppe des Deutschen Turnerbundes und bestätigte die Qualifikation für die Gym for Life World Challenge 2017 im norwegischen Oslo eindrucksvoll. Die Gym for Life World Challenge gilt als Weltmeisterschaft für Showgruppen.

Drei Abschiede

Seinen Abschied aus dem aktiven Dienst der Feuerwehr nahm Gesamtkommandant Heinrich Bentele, der schon mit 16 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr Bodman eingetreten war. Seit 2005 war er in dem Spitzenamt mit großer Hingabe tätig. Die MS Großherzog Ludwig war für die Gemeinde für seine Verabschiedung durch Bürgermeister Matthias Weckbach ein würdiger Ort. Am 29. Februar trat der Vorsitzende des örtlichen Sozialverbandes Deutschland (SoVD), Hellmuth Hannemann krankheitsbedingt zurück. Er war der Mitbegründer des Ortsverbandes, dem er 36 Jahre vorstand. Zu seiner Verabschiedung war auch der Bundesvorsitzende des Sozialverbands, Präsident Adolf Bauer, nach Ludwigshafen gekommen. Im Juni ist auch Peter Butz in den Ruhestand verabschiedet worden, der an der evangelischen Kirchengemeinde Ludwigshafen 25 Jahre als Prädikant tätig war. Er gehörte viele Jahre dem Kirchengemeinderat an und wirkte während der Vakanz eines Pfarrers auch als Pfarrverwalter. Er leitet im Ruhestand weiterhin das Kenia-Patenkinder-Projekt.

Der Todesfall

Der plötzliche Tod von Bernd Weber am 10. März schockierte die ganze Gemeinde. Er wurde nur 39 Jahre alt. Erstmals 2009 für die FDP in den Gemeinderat gewählt, erhielt er bei der Wahl 2014 mit 1010 Stimmen die vierthöchste Stimmenzahl aller Ratsmitglieder. Wegen seines Krebsleidens war er im Juli 2015 aus dem Gemeinderat zurückgetreten. Weber war langjähriger Vorsitzender der DLRG und Vorstandsmitglied des Gewerbevereins und des Museumsvereins. Er hatte sich trotz seines noch jungen Alters viele Verdienste um die Seegemeinde erworben, er war ein aktiver, ideenreicher und kritischer Geist. Sein Bekanntheitsgrad reichte weit über Bodman hinaus.

Runder Geburtstag

Der 12. Dezember stand in Bodman ganz im Zeichen des 80. Geburtstages von Wilderich Graf von und zu Bodman, den er in bester geistiger und körperlicher Rüstigkeit feiern konnte. Zu seinen Ehren war auch die Sipplinger Bürgerwehr aufmarschiert.

Projekte 2017

Im Jahr 2017 steht die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen vor großen Aufgaben. Das größte Wohnbauprojekt ist das 6,5 Hektar große Neubaugebiet Haiden. Es bietet Raum für 89 Einfamilienhäuser und sieben Mehrfamilienhäuser und soll rund 500 Menschen eine neue Heimat geben. Der Bebauungsplan steht kurz vor seinem Inkrafttreten. Ein Großprojekt ist auch der hochwassersichere Ausbau des Mühlbachs, mit dem in diesem Jahre begonnen wird. Das Projekt ist mit 4,4 Millionen Euro veranschlagt. (fws)