Bodman-Ludwigshafen 17-Jährige stürzt mit Leichtkraftrad

Die jugendliche Fahrerin hat den Unfall unverletzt überstanden.

Der Unfall geschah am Montag gegen 17.50 Uhr auf der Kreisstraße 6174 oberhalb von Ludwigshafen. Demnach war die 17-Jährige von Ludwigshafen in Richtung Bonndorf unterwegs und ist in einer Rechtskurve gestürzt – wahrscheinlich wegen mangelnder Fahrpraxis. Sie rutschte dann mit dem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn auf das linke Bankett. Die Fahrerin selbst blieb dabei der Meldung zufolge unverletzt, an ihrem Gefährt entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 800 Euro.