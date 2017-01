Allensbach / Reichenau Zu Fuß oder auf Kufen: So schön ist's auf dem vereisten Gnadensee

Der Gnadensee zwischen Reichenau und Allensbach friert Stück für Stück zu. Die Wasserschutzpolizei warnt jedoch davor, dünne Eis­flächen zu betreten. Eine offizielle Freigabe der Fläche erfolgt aus Sicherheitsgründen bereits seit Jahren nicht mehr. Mit Videos!

Eine Woche mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, abflauender Wind und zurückgehender Schneefall machen es möglich: Der Gnadensee friert Stück für Stück zu. Der direkte Weg zwischen Reichenau und Hegne oder Allensbach lässt sich stellenweise komplett auf Kufen oder zu Fuß auf dem Eis hinter sich bringen. Georg Altrichter von der Wasserschutzpolizei Konstanz, Standort Reichenau, konnte sich auf seiner Streife Donnerstagvormittag davon überzeugen. „In der Hegner Bucht ist es derzeit am ungefährlichsten“, berichtet er. Was auch an der geringen Wassertiefe liegt. Dennoch gab es bereits einen Unfall. Am Sonntag brach sich ein Eisläufer das Bein und musste von 18 Feuerwehrleuten gerettet werden.

„Dort waren schon am Freitagmittag rund 30 Eisläufer unterwegs.“ Gefährlich und unberechenbar werde es jedoch, sobald sich die Sportler ans offene Ende der Eisschicht begeben: „Das Eis wird dünner, auch wenn es frischer und weniger hubbelig ist. Wir können nur davon abraten, Risiken einzugehen.“ Das alte Eis in Ufernähe hat durch die Bewegungen des Wassers darunter eine wellenartige Form angenommen. Das erschwert das Schlittschuhlaufen.

Aufs Eis geht jeder auf eigene Gefahr

Grundsätzlich möchte die Wasserschutzpolizei darauf hinweisen, „dass jeder auf eigene Gefahr und Verantwortung aufs Eis geht. Die Fläche wird schon seit einigen Jahren nicht mehr offiziell freigegeben. Diese Verantwortung möchte niemand mehr übernehmen“, wie Hubert Trenkle, Leiter der Wasserschutzpolizei Konstanz, erklärt. Eislaufen auf Seen wird von offizieller Seite jedoch geduldet und von Rettungsorganisationen beobachtet. „Es soll ja Spaß machen“, so Trenkle, „und wir wollen niemandem den Spaß verderben, sondern da sein, wenn wir gebraucht werden.“ Entlang des Ufers am Gnadensee stehen zwischen Reichenau und Markelfingen 15 Eisrettungsgeräte mit Leitern, Leinen und Rettungsringen.

Mario Schindler von der Wasser­schutzpolizei am Bodensee zeigt den Inhalt eines Rettungs­eisrucksacks und erklärt in unserem Videobeitrag, welche Funktionen welche Utensilien haben: