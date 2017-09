Allensbach Wie es im Hegner Pflegeheim läuft

Ein Team aus Island kommt zu Besuch in die Einrichtung Maria Hilf. Es erwartet sich viel vom fachlichen und kulturellen Austausch.

Am Ende stand die Einladung zum Gegenbesuch. Das gilt als Zeichen, dass sich beide Seiten wohl gut verstanden haben, als ein Pflegeheimteam aus Island Maria Hilf in Hegne einen Besuch abgestattet hat. Die Gäste aus dem Norden hatten während ihrer viertägigen Bodenseereise einen Abstecher zum Kloster gemacht, um einen Einblick in den Alltag des Altenpflegeheims zu erhalten und neue fachliche Eindrücke zu gewinnen. Finanziert hatten sie die Reise durch Basarverkäufe und private Mittel. Alle drei Jahre unternimmt das Team eine Auslandsreise, wie es vor Ort betont hat. Nach Schottland und Österreich fiel die Wahl der 56 Mitarbeiterinnen und des Leiters des "Höfdi", einem Seniorenheim in der Kleinstadt Akranes im Westen Islands, in diesem Jahr auf Konstanz.

Der Vorschlag eines Besuches stieß in Hegne laut einer Pressemitteilung des Klosters auf große Zustimmung. Zwischen allen Beteiligten habe ein reger Austausch stattgefunden, heißt es in der Nachschau. Die Leiterin der Hegner Einrichtung, Ina Klietz, informierte derweil über die Aufgaben und Angebote des Heims, aber auch über seine Besonderheit durch die Kooperation mit dem Kloster Hegne. Bürgermeister Stefan Friedrich, der aufgrund eines Geburtstagsbesuches zugegen war, nutzte die Gelegenheit, um das Leben in Allensbach und Hegne zu schildern. "Das Leben ist hier so teuer wie in Island, aber das Wasser ist wärmer", scherzte er bei der Begrüßung des isländischen Pflegeheim-Teams. Anschließend erhielten die Gäste eine Führung durch die einzelnen Bereiche der Anlage und das Kloster. Dabei zeigten die Ordensschwestern Josefa und Maria-Theresia den Besuchern auch einige Privatbereiche.

Für die Schilderungen des Klosterlebens habe sich die Gruppe sehr interessiert, schreibt das Kloster in der Pressenotiz. Vor allem von der entspannten Atmosphäre sowie der Zusammenarbeit zwischen Pflegeheim und Kloster hätten sie sich beeindruckt gezeigt: "Wir waren schon in vielen Heimen, aber noch nie in einem Kloster".