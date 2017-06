Allensbach Wie ein Reporter zum Hobbyschauspieler wird

Eigentlich sollte unser Autor nur von den Probenarbeiten berichten. Dann blieb er gleich da, machte mit und gehört jetzt zum Ensemble. Über den Reiz des Theaterspielens.

Ein Probenbesuch für ein Theaterstück sollte mir eine neue Freizeitbeschäftigung bringen. Mitte November vergangenen Jahres war's, als ich für den SÜDKURIER einen Vorbericht über eine neue Theateraufführung schreiben sollte. Die Allensbacher Theatergruppe Fabula hatte wenige Wochen zuvor begonnen, das neue Stück "Schlaflos" einzustudieren und suchte noch weitere Mitspieler.

Üblicherweise verläuft solch ein Termin so ab, dass ich mich hinsetze und mir anschaue, was die Darsteller auf, vor und neben der Bühne so treiben. Dazu gehört auch ein Gespräch mit den Mitwirkenden: was für eine Rolle sie spielen, ob sie Bühnenerfahrung mitbringen oder gar Neueinsteiger sind, und natürlich, ganz wichtig, warum sie das machen.

Diese Mal war es aber anders. Als Theaterleiterin Margret Schröder die Darsteller zum Warm-up, der Aufwärmrunde, mit Sprechübungen aufrief, reihte ich mich ein. Schließlich könnte es ja nicht schaden, wenn ich so etwas einmal selbst erlebe. Als die Regisseurin die Anwesenden in kleine Gruppen einteilte um Szenen vorlesend zu erarbeiten, bat ich, mitmachen zu dürfen. Am Ende des Abends spürte ich: Jetzt oder Nie.

Trotzdem nahm ich mir Zeit, die Entscheidung gründlich zu überlegen. Aber von allen denkbaren Gegenargumenten blieb eigentlich nur eines übrig: das Auswendiglernen. Noch heute ist mir mit Graus in Erinnerung, wie ich zu Schulzeiten Goethes Erlkönig verzweifelt in mein widerspenstiges Hirn zu quetschen versuchte. An Schillers Glocke mit seinen über 400 Versen war da gar nicht zu denken. Margret Schröder hat etliche Szenen erst fertig geschrieben, als wir längst mit den Proben begonnen hatten. Manche musste sie wegen notwendig gewordener Umbesetzungen später umschreiben. Eine Herausforderung für sie, aber auch für die Darsteller, die Gelerntes plötzlich vergessen und Neues dazulernen mussten.

"Achte auf den Subtext" ist die Mahnung, die mir wohl am Nachhaltigsten in Erinnerung bleiben wird. Soll heißen der Text muss manchmal durch Gestik, Mimik oder Tonfall eine ganz andere Bedeutung erhalten. Eine spannende Erfahrung ist der Unterschied zwischen Eigenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Rückmeldungen von Regisseurin und Kollegen helfen, die Rolle weiter zu entwickeln. Manchmal scheint einem eine Passage völlig ausgereift. Dann kommt wie aus heiterem Himmel der Hinweis, sie einmal auf eine ganz andere Art zu probieren. Und siehe da, es geht wirklich noch überzeugender. Eine Einteilung in schwierige und leichte Szenen erscheint mir nicht sinnvoll. Das, was auf den ersten Blick sehr einfach aussieht, kann ganz schön kompliziert werden. So etwa die Schlussszene, die vier Stufen beinhaltet und bei der alle zehn Akteure auf der Bühne stehen. Dabei steigert sich die tonangebende Figur immer mehr in ihren Ärger hinein, während die übrigen Neun gegenläufig immer entspannter werden. Und wer sich verzählt und nicht mitbekommt, ob er schon in Stufe vier oder noch in drei ist, hat ein echtes Timingproblem.

Oft werde ich gefragt, ob ich denn eine Hauptrolle spiele. Nun, ausgewiesene Haupt- oder Nebenrollen gibt es nicht in diesem Stück. Aber zwei Rollen möchte ich doch hervorheben. Da ist zum einen Herbert, gespielt von Joachim Westphal, der einen ausgewachsenen Monolog bewältigt, und zum anderen Ramóna, dargestellt von Marta Herodek, die ihrem Liebes- und Ehefrust auf ganz besondere Weise Luft macht. Wie, wird natürlich nicht verraten.

Ein halbes Jahr später, nach mehr als 20 gemeinsamen Probenabenden, zwei Probenwochenenden und zusätzlichen Proben mit meinen beiden Bühnenpartnerinnen, bin ich mir sicher, dass Theaterspielen ganz mein Ding ist. Das Auswendiglernen wurde so schwer wie befürchtet. Aber selbst mitzuerleben, wie aus bedrucktem Papier etwas Lebendiges auf djer Bühne entsteht, wiegt bei weitem die ganze Mühsal auf.

