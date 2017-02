Allensbach Wie Montreux am Bodensee: Die 19. Jazz-am-See-Reihe präsentiert bekannte Künstler und Premieren

Das Jazz-am-See-Programm liegt jetzt vor. Von Rebekka Bakken bis Michael Wollny: Die 19. Jazz-am-See-Reihe präsentiert bekannte Künstler und Premieren.

Allensbach – Auch die diesjährige, sechs Konzerte umfassende Jazz-am-See-Reihe des Allensbacher Kulturbüros präsentiert Größen des Jazz wie Gregor Hübner oder Rebekka Bakken und interessante jüngere Künstler wie den Pianisten Tigran Hamasyan. Kulturbüro-Leiterin Sabine Schürnbrand verspricht: "Es wird wieder musikalische Entdeckungen geben. Es ist ein feines, spannendes und internationales Programm, das Raum für musikalische Grenzgänge gibt."

Dem kann sich der Allensbacher Jazzfan Peter Zell nur anschließen. Er sei bei den Konzerten dabei, seitdem es Jazz am See gebe – also seit fast 20 Jahren. "Ich kann mich an kein Konzert erinnern, wo ich rausging und sagte: Das war nicht mein Ding." Im Gegenteil: "Allensbach wird so langsam zum Montreux am Bodensee", meint er mit Blick auf das berühmte Jazzfestival. Denn: "Die Künstler, die hierher kommen, findet man normalerweise nur in Großstädten. Wir sind hier an der Quelle in Allensbach." Dass diese Größen an den Gnadensee kommen, liege auch an der besonderen Atmosphäre in der kleinen Gnadenkirche. "Die Künstler fühlen sich hier sehr wohl", wisse er aus Gesprächen. Mit Michael Wollny sei einer seiner Favoriten dabei, so Zell. Besonders gut gefalle ihm zudem der nordische Jazz, der wieder stark vertreten ist. Und auf die marokkanische Sängerin Oum sei er schon sehr gespannt. Die kenne er noch nicht. Und natürlich kaufe er sich den Jazzpass für alle Konzerte.

Das ist Fans auch zu empfehlen, denn die Karten sind begehrt. So ist das erste Konzert der Reihe am 9. Februar bereits ausverkauft. Der Pianist Michael Wollny, der schon mehrfach in Allensbach begeisterte, kommt erstmals im Duo mit dem Akkordeonspieler Vincent Peirani, was Kritiker als "deutsch-französischen Glücksfall" preisen. Sie stellen ihr hoch gelobtes Album "Tandem" vor.

Keine Karten mehr im freien Verkauf gibt es auch für das Konzert von Oum am 25. April, da brauche man einen Jazzpass. Die Sängerin gelte als die moderne Stimme des Orients, erklärt Sabine Schürnbrand. In ihrer Heimat Marokko werde sie geradezu verehrt. "Für uns ist sie die Entdeckung einer Ausnahmekünstlerin." Oum verbinde orientalische Musik mit Elementen des Jazz und der spanischen Musikkultur.

"Ein Mann, der alles kann", so urteilte kürzlich die Deutsche Presseagentur über den schwedischen Pianisten Jan Lundgren, der am 3. Mai erstmals mit seinem European Quartet nach Allensbach kommt. Lundgren habe schon mit vielen bekannten Künstlern zusammengearbeitet. In seiner Musik verbinde er skandinavische Folklore mit europäischer Klassik und dem Great American Songbook, so Schürnbrand.

Ein Duo der ersten Stunde von Jazz am See bilden dagegen der Violinist Gregor Hübner und der Pianist Richie Beirach, die auf ihrer Geburtstagstour am 17. Mai in der Gnadenkirche auftreten. Beide haben ein paar Tage später Geburtstag, Hübner wird 50, Beirach 70 – und seit 20 Jahren spielen sie zusammen. Und dabei gelten sie mit ihrer Mischung aus Jazz und Klassik immer noch als eines der faszinierendsten Jazz-Duos, betont Schürnbrand.

Schon seit langer Zeit sehr bemüht habe sie sich um ein Konzert von Tigran Hamasyan, berichtet die Kulturbüroleiterin. Denn der gerade mal 29-jährige Armenier werde in der Szene als einer der heißesten Pianisten im Jazz gefeiert. Bereits mit 18 Jahren habe er den renommierten Thelonius-Monk-Wettbewerb gewonnen, und im Vorjahr den Echo-Jazz. Nun tritt er am 20. Oktober erstmals in Allensbach auf mit seiner Mischung aus armenischer Folklore und amerikanischem Jazz. "Wir freuen uns sehr, dass er kommt", so Sabine Schürnbrand.

Letzteres gelte natürlich für alle anderen Konzerte auch – und ganz besonders für das der norwegischen Sängerin Rebekka Bakken, die mit Band auf ihrer "Most Personal"-Tour am 2. November in Allensbach zum wiederholten Mal gastiert und dabei jedesmal das Publikum begeisterte. "Sie wollte gern wieder hier auftreten", berichtet Schürnbrand. Das dürfte nicht nur sie und Peter Zell, sondern noch viele andere Fans in der Region freuen.

Auf einen Blick

Die 19. Jazz-am-See-Reihe in der Allensbacher Gnadenkirche umfasst folgende Konzerte: 9. Februar: Michael Wollny und Vincent Peirani (Konzert bereits ausverkauft); 25. April: Oum; 3. Mai: Jan Lundgren European Quartet; 17. Mai: Gregor Hübner und Richie Beirach; 20. Oktober: Tigran Hamasyan; 2. November: Rebekka Bakken; eventuell kommt noch ein weiteres Konzert hinzu. Der Jazzpass für fünf Konzerte (ohne Wollny) kostet 129 Euro, für vier Konzerte (je nach Auswahl) zwischen 96 und 109 Euro. Die Ersparnis gegenüber Einzelkarten liegt bei zehn bis 15 Prozent. Ermäßigungen gibt es für Rentner, Studenten und Schüler. Karten und Infos im Kultur- und Verkehrsbüro im Bahnhof, Telefon (0 75 33) 801 35. (toz)