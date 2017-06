Allensbach Wichtige Themen der Gemeindeentwicklung: Allensbach plant einen Bürgerdialog

Alle wichtigen Themen der Gemeindeentwicklung für die nächsten Jahre sollen zur Diskussion stehen

Allensbach – Den Einstieg in einen umfassenden Bürgerdialog strebt die Gemeinde Allensbach am Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr in der Bodanrückhalle an. „Allensbach im Dialog – Wie lebst du morgen?“ heißt das Motto. Die Themen sind vielfältig, zu denen sich Bürger äußern können. Zum einen wird es um das Landessanierungsprogramm für den Ortskern gehen – zum Beispiel um die Zukunft des Gasthauses Adler, die neue Seegartenbühne oder andere Entwicklungsprojekte. Zum anderen steht der Nachhaltigkeitsbericht der Gemeinde im Mittelpunkt. Dabei geht es um Energie, Verkehr, Generationengerechtigkeit, aber auch um Familie und Freizeit.

Bürgermeister Stefan Friedrich warb in der Gemeinderatssitzung: „Jeder Bürger, der sich für Allensbach interessiert, soll vorbeikommen. Es ist für jedes Alter etwas dabei.“ Junge Menschen sind ausdrücklich eingeladen, ihre Meinung zu sagen. Es gehe darum, ins Gespräch zu kommen. Deshalb werde es in der Mitte der Halle ein Podium geben sowie Thementische. Mitglieder der Verwaltung, Bürger der Lokalen Agenda sowie Mitarbeiter der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg), die die Gemeinde beim Sanierungsprogramm betreut, stehen an den Tischen für Gespräche bereit. Im Anschluss an die Veranstaltung solle es die Möglichkeit geben, sich an einem Bürgerstammtisch weiter auszutauschen.

Das Konstanzer Fachbüro Translake betreut die Gemeinde beim Einstieg in die Bürgerbeteiligung. Mitarbeiter der Firma werden die Ergebnisse sortieren und eine Dokumentation erstellen, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage von Christian Bücheler (CDU), der befürchtete, das Ganze könnte zum Wunschkonzert ausarten. Friedrich sagte, anhand der Dokumentation könne der Gemeinderat eine Priorisierung vornehmen. Pius Wehrle (Freie Wähler) mahnte, diese Prioritäten sollten dann zügig umgesetzt werden. An der Vorbereitung der Veranstaltung arbeiten der Entwicklungsbeirat der Gemeinde und eine Spurgruppe, in der Bürger aus verschiedenen Bereichen vertreten sind.