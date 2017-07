Allensbach Wenig Änderungen im Baugebiet: Planentwurf für Hegner Straße wird ausgelegt

Die Gemeinde Allensbach findet den Bebauungsplant für "Am Mühlbach –Hegner Straße Ost" so in Ordnung, Anwohner fühlen sich nicht ernst genommen. Der Entwurf liegt nun im Rathaus aus.

Auf dem Areal nördlich und südlich der Hegner Straße in Allensbach soll ein neues Wohngebiet entstehen. Doch die kontroverse Diskussion, was auf diesen Grundstücken westlich des Mühlbachs ins Dorf passt, geht weiter. Der Bauträger, die BDS Universal Bau GmbH aus Konstanz, habe die Wünsche aufgegriffen, die der Gemeinderat und der Bauausschuss im Frühjahr geäußert hätten, meinte Bürgermeister Stefan Friedrich. Unter anderem würden die drei Häuser an der Hegner Straße etwas niedriger und von der Straße weiter abgerückt. „Die Planung ist so, dass es für das Gebiet in Ordnung ist“, sagte er im Gemeinderat. Dieser beschloss nun, den Entwurf für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Am Mühlbach –Hegner Straße Ost" im Sommer öffentlich auszulegen. Bürger und Behörden können dazu Stellungnahmen abgeben. Darauf basierend muss der Gemeinderat dann abwägen und entscheiden – voraussichtlich im Herbst.

Die Anwohner seien im Vorverfahren bereits angehört worden, sagte Friedrich mit Bezug auf einen Vororttermin im Frühjahr mit Stangengerüst. Doch die Nachbarn fühlen sich nicht ernst genommen. Ihre Kritik, dass die geplante Bebauung viel zu dicht und zu massiv sei und nicht dorthin passe, werde ignoriert, klagen sie. Es seien nur Kleinigkeiten geändert worden. „Der Bauträger darf machen, was er will“, meinte eine Bürgerin. Ein anderer monierte, mit dem Stangengerüst beim Vororttermin seien nur die drei Häuser dargestellt worden, die direkt an der Hegner Straße geplant seien, aber nicht alle elf Gebäude und damit auch nicht das ganze Ausmaß des Neubaugebiets. Man habe das diversen Gemeinderäten und der Verwaltung bereits gesagt. Eine weitere Bürgerin meinte, es fehle am versprochenen Wohnraum für Familien, weil mehr kleine als große Wohnungen geplant seien.

Der Bürgermeister argumentierte dagegen. Es gebe bei den Wohnungsgrößen eine Durchmischung, und es gehe auch um bezahlbaren Wohnraum. Viele könnten sich eben nur eine Zwei- oder Dreizimmerwohnung leisten und nicht eine mit 120 Quadratmetern. Generell sagte er: „Wir wünschen Bebauung.“ Und: „Theoretisch ist auf dem Gebiet noch mehr möglich“, so Friedrich. Die Häuser könnten nach Baugesetz noch größer und höher sein. Die Gemeinde könne zudem dem Bauträger schlecht vorschreiben, nur ein paar kleine Häuser zu bauen, weil das unrentabel wäre. Über die Dichte der Bebauung könne man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. „Wir als Gemeinde sehen es so, dass es sich einfügt“, sagte Friedrich.

Weiterhin umstritten ist auch, wo die Müllbehälter zur Abholung hingestellt werden sollen. Ein Anwohner klagte, die stünden bei ihm vorm Haus, ein anderer sagte, die gelben Säcke würden in großer Zahl herumliegen. Das Thema Müll griffen immerhin Karin Heiligmann (Freie Wähler), Ludwig Egenhofer (CDU) und Tobias Volz (SPD) noch mal auf. Eine bessere Regelung wird gewünscht. Architekt Andreas Weingut erklärte, es sei ein fester Abstellplatz für die Behälter vorgesehen und es werde einen Hausmeisterservice geben, damit die Abfallbehälter nicht unnötig lang an der Straße stehen. Heiligmann und Rochus Schulter (CDU) monierten zudem, der Bauausschuss habe an der Hegner Straße statt drei Geschossen nur zwei mit ausgebautem Dachgeschoss gewünscht.

Weingut und Planerin Bettina Nocke beteuerten in der Sitzung, man habe alle Wünsche berücksichtigt. Die drei Häuser direkt an der Hegner Straße seien nun 79 Zentimeter bis 1,15 Meter niedriger, so Weingut. Die sichtbare Traufhöhe liege bei 8,10 Meter. „Das ist für ein dreigeschossiges Gebäude nicht viel“, sagte Weingut. Auch den Wunsch nach zwei Geschossen plus ausgebautem Dachgeschoss habe man geprüft. Das sehe aber architektonisch schlecht aus und sei am Ende höher als die jetzt geplanten drei Geschosse, erklärte Weingut. Er und Planerin Bettina Nocke erläuterten zudem, sie seien auf Wünsche, was den Abstand zur Nachbarbebauung und zur Straße betreffe, eingegangen. Nocke betonte: „Die Baufenster sind sehr eng um die Gebäude gezogen.“ Und es sei sicher gestellt, dass die Häuser nicht höher als festgesetzt werden. Beim Wunsch nach Wohnraum sei auch klar, dass dies im angemessenen Verhältnis geschehen sollte, meinte Nocke. Daher bleibe die Nachverdichtung unter dem gesetzlich Zulässigen. Für viele Anwohner ist das dennoch zuviel.

Der Planentwurf

Das Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Am Mühlbach – Hegner Straße Ost" umfasst das ehemalige Höfler-Areal, wo früher eine Sägerei war, sowie ein weiteres Grundstück nördlich und südlich der Hegner Straße und westlich des Mühlbachs – insgesamt 1,18 Hektar. Der Bauträger plant nördlich der Hegner Straße acht und südlich davon drei Mehrfamilienhäuser, die jeweils drei Geschosse mit flach geneigtem Satteldach haben sollen. Die nördlichen Häuser sind in zwei Viererreihen von der Straße aufwärts vorgesehen mit Grünflächen dazwischen, die südlichen Häuser stehen in einer Dreierreihe entlang des Mühlbachs. Direkt an der Hegner Straße sind also insgesamt drei Häuser geplant. Es sollen 65 Wohnungen (50 davon im Norden) zwischen 42 und 141 Quadratmetern Größe und 130 Tiefgaragenplätze entstehen. Geplant sind 22 Zwei-Zimmer-Wohnungen, 28 mit drei Zimmern, neun Vier-Zimmer- und sechs Fünf-Zimmer-Wohnungen. (toz)