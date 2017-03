Allensbach Wechsel bei den Freien Wählern im Gemeinderat

Reinhard Gronbach scheidet aus dem Allensbacher Gemeinderat aus. Für ihn rückt mit Karin Heiligmann eine gute Bekannte nach.

Die Wähler hatten sich eindeutig für ihn entschieden – sowohl 2009 wie 2014. Doch nach acht Jahren im Amt zieht sich der Freie-Wähler-Gemeinderat Reinhard Gronbach aus familiären und beruflichen Gründen zurück. „Es ist mir schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen“, sagte er im Gemeinderat. Dieser stimmte seinem Antrag zu, aus dem Amt vorzeitig ausscheiden zu dürfen.

Bürgermeister Stefan Friedrich sagte, es sei schade, dass Reinhard Gronbach gehe. Dieser habe sein Amt gewissenhaft wahrgenommen. Er habe dessen Beiträge und kritische Mitarbeit geschätzt – zum Beispiel beim Thema Kinderbetreuung. „Dafür war ich dankbar“, so Friedrich. Mit 1720 Stimmen habe er 2014 von den Wählern einen großen Vertrauensbeweis bekommen, nur sechs Räte erhielten mehr. Doch Gronbach könne sich weiter bei den Freien Wählern in die Kommunalpolitik einbringen und werde auch künftig in der Verwaltung immer ein offenes Ohr finden. Friedrich überreichte zum Abschied die Ehrenmedaille in Bronze der Gemeinde.

Reinhard Gronbach bat um Verständnis bei den Kollegen und Wählern. „Es war eine tolle Arbeit im Gemeinderat.“ Er habe damit etwas zurückgeben können an die Gemeinde, meinte er, denn: „Es ist ein Luxus, hier zu leben.“ Und er habe dabei auch hinter die Kulissen schauen können. Doch in seinem Optikergeschäft gebe es verschiedene Projekte, die er angehen müsse. Er wolle sich zudem um sein kleines Kind kümmern und um seinen erkrankten Vater, der nicht hier wohne. Der FW-Fraktionsvorsitzende Pius Wehrle bedauerte den Verlust von Gronbachs Sachverstand im Gemeinderat, doch der Fraktion bleibe er mit seinen Ideen erhalten.

Sowohl Wehrle wie Gronbach sind sich sicher, dass der Platz mit der Nachrückerin Karin Heiligmann wieder mit Wissen und Engagement besetzt wird. Schließlich war sie bereits von 2009 bis 2014 – ebenfalls als Nachrückerin – im Gemeinderat und scheiterte nur knapp mit 1148 Stimmen bei der letzten Wahl. Besonders engagiert war sie damals bei den Themen Schule und Betreuung. Sie bedauere natürlich ebenso das Ausscheiden von Gronbach, sagte Heiligmann, freue sich aber, an seiner Stelle nun im Gemeinderat wieder mitwirken zu können. „Ich will versuchen, dem Vertrauen gerecht zu werden.“ Auf Vorschlag der FW wird sie zudem alle Funktionen von Gronbach in Ausschüssen und Beiräten übernehmen.