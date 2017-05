Allensbach Von Torsten Sträter kriegt man einfach nicht genug

Torsten Sträters skurrile bis absurden Geschichten werden auch nach einer dreistündigen Lesung nicht langweilig. Das liegt auch daran, das der Sprachakrobat es bestens versteht, dem Abend eine spontane Note zu geben. Die 800 von seinem Auftritt in Allensbach begeisterten Zuhörer können auf ein Wiedersehen in zwei Jahren hoffen.

Man kennt ihn als den Mann, der Geschichten vorliest, und zwar die absurdesten und irrwitzigsten. Wird ein reiner Leseabend langweilig? Nach dem Auftritt von Torsten Sträter lautet die klare Antwort: Nein! Nicht eine Sekunde! Der Mann mit der sonoren Stimme, der man ohnehin schon ewig lauschen könnte, zieht die Zuhörer magisch in seinen Bann. Er fesselt die Zuhörer sogar in der letzten Reihe der Bodanrückhalle, denn seine Trümpfe sind Spontaneität, Interaktion mit dem Publikum, sein Talent zur humoresken Improvisation und sein stetiges Abschweifen vom eigentlichen Thema, wobei er wieder genau an jener Stelle in die eigentliche Geschichte einsteigt, an der er zuvor unterbrochen hatte.

Es ist egal, in welchem Raum Torsten Sträter auftritt. Naja, vielleicht nicht ganz, denn seine liebevollen Spontan-Spötteleien über suboptimale Rahmenbedingungen gereichen zu einer grandiosen Mischung aus Kabarett und Comedy. Kaum den ersten Satz gesprochen und seinen eigenen Worten gelauscht, stellt Torsten Sträter fest: "Das hat etwas von Reichsparteitag – tontechnisch." Ein Zuschauer mit einer Getränkeflasche in der Hand sucht noch nach seinem Platz. Sträter hat ihn erspäht und kommentiert: "Mit ner Pulle Bier in der Turnhalle? Das haste nicht alle Tage." Turnhalle, welch Ironie des Schicksals, denn "das weckt ungute Assoziationen" – nicht nur bei Torsten Sträter, der sogleich die Zuhörer an seinen Erfahrungen mit Turnschläppchen teilhaben lässt und an die Medizinbälle erinnert, die mitnichten etwas mit Tanzveranstaltungen für Ärzte zu tun haben.

Auch über das hochsommerliche Klima in der Halle lästert Torsten Sträter mit Hingabe: "Gegen halb zwei, wenn die Sonne untergegangen ist, werden wir gar nicht mehr atmen können." Dafür laudiert er die idyllische, "fototapetenmäßige" Bodenseeregion, nur neun Tagesritte vom Ruhrgebiet entfernt, so ganz ohne Schwerindustrie, mit so viel Landschaft und scheinbar unberührter Natur. "Ich habe ein Einhorn gesehen", so Sträter fasziniert, wobei die Allensbacher irgendwie doch schräg drauf sind. "Ich bin an einem Schild vorbeigefahren, auf dem stand: Hier Pferdeboxen. Also, ich finde Hundekämpfe schon schlimm." Dann legt Torsten Sträter los mit den fabelhaft überzeichneten, skurrilen Geschichten unter dem Motto "Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein" – naja, fast. Bei seinem Rundumblick in den Zuschauerraum hat er Kinder entdeckt und bemerkt selbstkritisch ob seiner nicht immer ganz jugendfreien Erzählungen: "Jetzt kann ich 80 Prozent meines Programms in die Tonne kloppen." Tut er aber nicht.

Dem elfjährigen Benedikt erklärt er im Laufe des Abends immer wieder Begriffe aus den 1980er Jahren, die er nicht kennen kann. "Unser Internet war die 'Bravo'", "Limahl war sowas wie halb Mensch halb Sittich", und mit Ahoi-Brause und der Taschenlampe aus Yps lässt er die Generation, die in den 1980ern mitten in der Pubertät steckten, nostalgisch werden. Torsten Sträter sieht Benedikt väterlich an und bemerkt vorrausschauend auf das bevorstehende Programm: "Er kam als Junge und ging als Mann."

Torsten Sträter improvisiert an diesem Abend viel mit seinem ihm eigenen Spontan-Witz und fasziniert gleichermaßen mit seinen absurden Geschichten, die sich durch ungeahnte Wendungen auszeichnen. Er erzählt von dem Frühstücks-Büffet und seiner Mousse-au-Chocolat-Leidenschaft, und die Allensbacher lernen, dass man nie mit einer Sonnenbrille Speisen auswählen sollte. Sträter lässt das Publikum an seiner Jugend teilhaben, berichtet wortgewandt von dem dramatisch-schicksalhaften Ereignis, als sein Riesen-Flummi in den Himmel katapultiert wurde, nimmt die gebannten Zuhörer mit auf eine Reise nach Afrika, erzählt viel von Zuhause, wobei es bei Sträters nie zuging wie bei den Hottentotten. Der sprachgewandte Künstler mit seiner überschäumenden Phantasie lässt seine Zuhörer alles ringsherum vergessen, auch die stickige Luft in der Bodanrückhalle. Nach drei Stunden haben die 800 Begeisterten nicht genug. Sie wollen noch mehr von Torsten Sträter hören, der letztlich mit der Geschichte von seiner "Omma" den trefflichen Schlusspunkt an einen grandiosen, Lachmuskel strapazierenden Abend setzt.

Kaum hat Torsten Sträter die Bühne verlassen, steht er mit den Zuschauern an der frischen Luft und plaudert. Er gibt Autogramme und posiert mit Benedikt für ein Foto. Er gesteht, dass es ihm in der Turnhalle gefallen habe, bedauert, dass er schon am nächsten Tag wieder wegfahren muss, obwohl er doch noch gerne geblieben wäre. Und er will wiederkommen; in zwei Jahren. Sabine Schürnbrand vom Kultur- und Verkehrsbüro Allensbach steht neben dem Sprachakrobaten, als er dies sagt. Sie wird einen weiteren unvergesslichen Abend mit Torsten Sträter sicher möglich machen.

