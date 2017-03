Allensbach Vier Grundstücks-Schätzer sagen Ade: Ein Quartett verlässt Allensbacher Gutachterausschuss

Im Allensbacher Gutachterausschuss, der über Grundstückswerte befindet und den Immobilienmarkt transparent machen soll, gibt es einen Umbruch. Vier Mitglieder hören auf. Im Gemeinderat gibt es kritische Stimmen: Da gehe zu viel Erfahrung auf einmal verloren.

Die Zahlen sind beeindruckend, die Bürgermeister Stefan Friedrich in der Gemeinderatssitzung beim Thema Gutachterausschuss nannte. Denn in diesem unabhängigen Gremium, das unter anderem über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken befindet und damit für Transparenz auf dem Immobilienmarkt sorge, gibt es einen großen Wechsel. Mit dem bisherigen Vorsitzenden Engelbert Wekenmann, seinem Stellvertreter Paul Welte sowie Hans Renner und Helmut Sauter hören gleich vier der sechs Mitglieder aus Altersgründen auf. Zudem gehörte dem Ausschuss der frühere Langenrainer Ortsvorsteher und Gemeinderat Fritz Schrof an, der im vergangenen Jahr überraschend verstarb.

Insgesamt gehen damit dem Gutachterausschuss 150 Jahre an Erfahrung verloren. Die ausscheidenden Mitglieder haben rund 1,23 Millionen Quadratmeter bewertet, so der Bürgermeister bei der Verabschiedung. Dabei sei ein Vermögenswert von insgesamt 146 Millionen Euro beurteilt worden. Friedrich dankte für den unglaublich großen Einsatz. Die bisherigen Gutachter hätten damit eine Epoche geprägt. Allein 51 Jahre lang, seit 1966, war Hans Renner Mitglied des Ausschusses, von 1975 bis 1979 zudem stellvertretender Vorsitzender. „Ohne Sie kein Gutachterausschuss“, lobte Friedrich.

Die neuen Mitglieder für den Gutachterausschuss stehen bereits fest. Vorsitzender ist nun Karl-Heinz Kugler, sein Stellvertreter Franz Scheppe, neu dabei sind zudem Rochus Schulter, Helmar Waßmer und Hartmut Hügel; Wolfgang Quarch macht weiter. Als Vertreter der Finanzbehörde gehören dem Ausschuss Ingeborg Ruess (wie bisher) und neu Erika Oexle an. Mit der Neubesetzung waren die Fraktionen zwar einverstanden. Doch Christian Bücheler (CDU) meinte, man solle den Übergang künftig dosieren, damit nicht wieder so viel Erfahrung auf einmal verloren gehe. Und Doris Hellmuth (Bunte Liste) wünschte, dass vor einer Neubesetzung die Fraktionen nach Vorschlägen gefragt werden.