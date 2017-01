Allensbach Traumhafte Bilder vom Wochenende: Der vereiste Gnadensee

Die eiskalten Temperaturen sorgen für ein inzwischen seltenes Spektakel: Der Gnadensee zwischen Allensbach und Reichenau ist zugefroren und bietet eine hervorragende Aussicht.

Hier gibt es alle Bilder vom Wochenende - aus der Luft und direkt vom Eis

Die eisigen Temperaturen machen es möglich, doch der nahende Tau könnte dem Schauspiel bald ein Ende bereiten. Der Gnadensee lockt mit seiner Eisdecke viele Besucher an, die die Gelegenheit ergreifen, auf dem See spazieren zu gehen.Dieses Wochenende werden wieder viele Schaulustige erwartet. Manche haben das Ereignis bereits früher erlebt, andere möchten die Gelegenheit nicht verpassen, den See einmal zugefroren zu sehen.