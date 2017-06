Allensbach Traktorentreffen in Langenrain lockt viele Zuschauer - Mit Bildergalerie!

130 Oldtimer kommen zum Treffen in Langenrain. viele Besucher bestaunen die alten Maschinen. Die Fahrer messen sich beim Geschicklichkeitsrennen.

Langenrain – Eine gute Zeit möchte Ralf Maier erreichen. Gleichzeitig soll er aber nicht zu viel Wasser verschütten. Unterstützt von seinen Kindern Jan und Eva als Beifahrern, nimmt der Allensbacher beim Traktorentreffen in Langenrain das erste Mal beim Geschicklichkeitswettbewerb. Am Steuer seines Oldtimertraktors Güldner G25 von 1964 transportiert dabei auf einem Anhänger vier Wassereimer durch einen kniffeligen Parcour. Nach dem Zieleinlauf resümiert er: „Ich muss etwas langsamer fahren. Das probiere ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder aus!“

Rund 130 Traktoren kamen am Sonntag während des Gartenfestes der Musikkameradschaft Langenrain-Freudental wieder zum traditionellen Treffen auf der Festwiese bei Langenrain zusammen. Hunderte Besucher schlenderten zwischen den Traktoren umher, besahen sich die technischen Raritäten oder verfolgten gespannt das Rennen.

"Es ist immer toll, besondere Traktoren zu sehen und Bekannte zu treffen", sagte Bernd Bender aus Markelfingen, der sich mit Sohn Leon umschaute.

Wie jedes Jahr waren Traktorenbesitzer vom ganzen Bodanrück und bis nach Stahringen mit ihren Fahrzeugen zu Besuch. Edwin Braun aus Allensbach etwa zeigte den Traktorenfans eine Maschine aus dem Baujahr 1939. „Das war die Eigenanfertigung einer Schlossereifirma aus Ulm“, so Braun über den Traktor, der von 1952 bis 1955 in Stockach als Fahrschultraktor gedient habe.

Mit ungewöhnlichen Traktoren war auch eine Gruppe von zehn Personen aus der Gemeinde Reichenau gekommen. Die Einachsschlepper von der Firma Holder aus den 50er Jahren fielen durch ihre geringe Größe und die langen Lenker auf. „Davon gab es auf der Reichenau früher 400 Stück“, so Stefan Schmidt. „Sie waren sehr praktisch, als die Gemüsebauern noch kleine Parzellen bewirtschafteten“, so Schmidt. „Heute fahren wir aus Freude damit.“

Gartenfest war ein Erfolg

Vom 23. bis 25. Juni fand auf der Festwiese bei Langenrain das traditionelle Gartenfest der Musikkameradschaft Langenrain-Freudental statt. Vorsitzender Walter Bottlang zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf aller drei Tage: „Bereits am Freitag hatten wir eine super Stimmung und am Samstag kamen rund 500 Besucher“, so Bottlang. Großen Andrang gab es auch beim Traktorentreffen am Sonntag. (jru)