Allensbach Sportverein Allensbach steht ohne Führung da

Die Suche nach Vorstands-Kandidaten im Vorfeld der Hauptversammlung bleibt erfolglos. Nun ist eine Findungskommission ist der Hoffnungsträger für den SV Allensbach. Der geschäftsführende Vorstand ist nur eine Lösung auf Zeit.

Die Frage des scheidenden Vorsitzenden Ulrich Haaff in der Mitgliederversammlung des Sportvereins Allensbach war letztlich rhetorisch: „Gibt es Vorschläge zur Wahl eines ersten Vorsitzenden?“ Schweigen im Foyer der Bodanrückhalle – wie zu erwarten war, nachdem Haaff und andere im Verein sich seit Monaten vergeblich um einen Nachfolger bemüht hatten. Kassiererin Carola Hespeler trat ebenfalls ab. Der zweite Vorsitzende Karl-Heinz Ziewacz sowie Schriftführerin Edith Klagges haben immerhin signalisiert, wieder zu kandidieren, wenn die anderen Posten im geschäftsführenden Vorstand besetzt werden können.

Doch der Tagesordnungspunkt Neuwahlen wurde umgewandelt in die Bildung einer Findungskommission. Haaff und die Abteilungsleiter wollen sich dort weiter die Köpfe zerbrechen, wer in Frage kommt. Weil das bisher erfolglos war, regte ein Mitglied an, auch Leute in die Kommission zu nehmen, die nicht im Vorstand sind. Ein anderes Mitglied fragte, wen die Kommission überhaupt noch fragen solle: „Es ist doch schon ziemlich abgegrast worden.“

Der ebenfalls scheidende Fußball-Abteilungsleiter Ludwig Egenhofer meinte jedoch ebenso wie Haaff, man müsse im größten Verein nach neuen Köpfen suchen, damit es weitergeht. "Manchmal muss man jemand auch sagen, wie wichtig er ist", meinte er zum Vorgehen bei der Kandidatensuche. Er sei sicher, wenn sich ein neuer Vorsitzende finde, könnten auch die anderen Posten besetzt werden.

Auch Bürgermeister Stefan Friedrich sei daran interessiert, dass der größte Verein nicht führungslos sei, so Haaff. Er meinte, man solle das, was man in den vergangenen Jahren aufgebaut habe, nicht einem Notverwalter überlassen. "Vereinsarbeit ist nichts Schlimmes", sagte er und appellierte an alle, sich wegen neuer Vorstandsmitglieder umzuhören.

Haaff wird nun vorerst kommissarisch einige Monate im Amt bleiben – solange das Registergericht mitspielt. Noch vor den Sommerferien solle es eine weitere Mitgliederversammlung geben. Vielleicht kommen dann ja auch mehr Mitglieder. Diesmal waren es – inklusive Vorstand – 37 von über 1100; und das war schon viel im Vergleich zu den Vorjahren. Haaff merkte an, da seien die Versammlungen eher erweiterte Vorstandssitzungen gewesen.

Immerhin könne der Spiel- und Übungsbetrieb weitergehen, so Haaff, denn alle Abteilungen haben eine Führung. Für Egenhofer und den ebenfalls nach rund 20 Jahren aufhörenden Turnabteilungsleiter Andreas Tubach wurden mit Regine Grutschus und Martina Kraus Nachfolgerinnen gefunden. Breitensport leitet weiter Rosi Lüchtenberg, Handball Christian Heinstadt und Tischtennis Christiane Treffler und Bodo Finkernagel. Die Geschäftsstelle übernimmt Beate Reiser von Hespeler. Dies sei ebenfalls wichtig, so Haaff, denn ohne Geschäftsstelle, die dem Vorstand einige Arbeit abnehme, gehe es nicht bei diesem Umsatzvolumen. So endete der eigentlich frustrierende Abend, der auch geprägt war von gegenseitigen Dankesworten und Würdigungen, mit einem Hoffnungsschimmer.

Die scheidende Kassierin Hespeler bilanzierte in ihrem letzten Jahresbericht für 2016 einen Überschuss von rund 3300 Euro. In der Haushaltsplanung für 2017 gehe sie aber von einem Minus von 2900 Euro aus. Die Kassenprüfer Jürgen Saegert und Harald Seiter bestätigten eine einwandfreie Buchführung. Der Vorstand wurde unter der Leitung des Ehrenmitglieds Kurt Geißenberger einstimmig entlastet. "Unser Schiff fährt wieder in ruhigeren Wassern", meinte er mit Blick auf die Zeiten Anfang der Nuller-Jahre, wo plötzlich hohe Nachzahlungen an Steuer und Sozialabgaben auf den SVA zukamen. Die Leistung von Uli Haaff bei der Bewältigung der Probleme wurde von mehreren Rednern des Abends betont.

Wobei Haaff betonte: "Mein Verdienst alleine war es sicher nicht." Es hätten etliche in Vorstand und Verein daran gearbeitet, den SVA aus seiner schwierigen Situation zu manövrieren. "Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es manchmal stressig war. Ich hänge an diesem Verein." Da er vor allem aus familiären Gründen abtrete, fügte er an: "Man darf mich gern in ein paar Jahren fragen, ob ich eine Aufgabe übernehme. Das ist keine leere Phrase."

Sie suchen Kandidaten

Der Sportverein Allensbach braucht einen neuen geschäftsführenden Vorstand. Um Kandidaten zu suchen, wurde eine Findungskommission gebildet. Dazu gehören der bisherige erste und nun kommissarische Vorsitzende Uli Haaff, der bisherige Fußball-Abteilungsleiter Ludwig Egenhofer sowie die Abteilungsleiter Regine Grutschus (Fußball), Martina Kraus (Turnen), Rosi Lüchtenberg (Breitensport), Christiane Treffler (Tischtennis) und Christian Heinstadt (Handball). Zudem soll aus jeder Abteilung ein weiteres Mitglied mithelfen. Die Verantwortlichen hoffen, bis zu den Sommerferien Kandidaten zu finden. Dann müssten die Mitglieder auf einer außerordentlichen Versammlung entscheiden. Wenn es nicht gelingt, einen ehrenamtlichen Vorstand zu bilden, würde das Vereinsregistergericht einen Notvorstand bestellen, den der Verein bezahlen muss. (toz)