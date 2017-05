Allensbach Skulpturen-Ausstellung im Allensbacher Seegarten: Darum lohnt sich ein Besuch

32 Kunstwerke, ein Thema und viele begeisterte Gäste bei der Vernissage: Die eingeladenen Künstler haben das diesjährige Motto der großen Kunstausstellung direkt am See kreativ umgesetzt. Bis zum 14. Oktober sind ihre Antworten auf die Aufgabenstellung "Brücken bauen" zu sehen.

Wer in den nächsten Monaten durch den Allensbacher Seegarten spaziert, wird automatisch mit Kunst konfrontiert. Denn dort ist an diesem Wochenende die dritte Skulpturenausstellung eröffnet worden. Das Thema „Brücken bilden“ haben die 35 Künstler aus ganz Deutschland und der Schweiz in ihren 32 Arbeiten dabei vielseitig und kreativ umgesetzt, wobei etliche der Arbeiten allein schon durch Materialien wie Holz oder Stein sich in die Parklandschaft geradezu harmonisch einfügen, als wären sie schon immer dort gewesen. Doch die Werke in Verbindung mit ihren Titeln laden zum Nachdenken ein über ein Thema, das global gesellschaftliche Relevanz hat.

Rund 200 Besucher kamen zur Vernissage. „Ich bin sehr begeistert“, sagte die Allensbacherin Ellen Altfeld. „Einige Arbeiten gefallen mir besonders gut. Vor allen Dingen können sie nicht besser zur Geltung kommen als hier im Seegarten.“ Die Idee, dort Skulpturen auszustellen, habe ihr bisher schon gut gefallen, aber: „Ich finde es diesmal ganz besonders stark.“ Zum ersten Mal im Seegarten war Felicitas Baumberger, die extra aus Frauenfeld gekommen war, weil sie die Schweizer Künstler Susan Kopp und Gabriel Mazenauer kenne. „Der Ort ist wunderbar und wirklich sehr gut geeignet für eine Ausstellung – der Blick auf den See und die Großräumigkeit“, sagte sie. Zudem sei die Ausstellung sehr vielseitig und daher anregend, weil nicht immer gleich klar sei, wo der Bezug zum Thema sei. „Darüber kann man dann nachdenken. Das finde ich spannend.“

Nachdenken und den Dialog suchen zwischen Kunst und Wirklichkeit sowie untereinander sollen die Besucher, so die Kernaussage in der Laudatio von Kreisarchivar Wolfgang Kramer: „Werden Sie zu Brückenbauern – überall und jederzeit“, appellierte er bei der Vernissage. Dies umso mehr, weil in einer Zeit, wo die Menschen vernetzt seien wie noch nie, von manchen in Europa, Afrika oder Asien Brücken eingerissen und tiefe Schluchten gegraben worden seien. So global das Thema sei, meinte Kramer: „Im Mikrokosmos der näheren Umgebung muss man mit dem Brückenbauen beginnen.“ Die Künstler hätten dabei zum Teil reale Brücken gebaut, aber vielfach auch das Thema im übertragenen Sinne umgesetzt. Durch die drei Kunstperformances im Lauf der Ausstellung stünden Allensbach noch spannende Aktionen bevor.

Günther Hierholzer von der ehrenamtlichen Arbeitsgemeinschaft art Allensbach, die seit 2011 zum dritten Mal diese Ausstellung im Seegarten organisiert hat, wünschte viel Freude bei der Begegnung mit den Skulpturen, wobei es nicht in erster Linie darauf ankomme, ob diese gefallen oder nicht. „Wir wollen, dass eine Diskussion in Gang kommt.“ Die Künstler hätten Respekt für ihre Leistung verdient. Hierholzers Dank an die Gemeinde gab Bürgermeister Stefan Friedrich weiter an die Sponsoren, ohne die eine Ausstellung auf diesem Niveau nicht möglich wäre. Besonders hob er hervor, dass auch das Land einen Zuschuss gewährt habe.

Eher selten zu sehen sind Arbeiten von Georg Mann aus Halle an der Saale, der zum ersten Mal im Seegarten dabei ist. „Mein Schaffensdrang ist ordentlich hoch, die Ideenliste ist stärker als das Bedürfnis, die Sachen zu zeigen.“ Daher bleibe wenig Zeit für Ausstellungen. Die Ausschreibung für Allensbach sei jedoch gut gewesen, und das Brückenthema passe gut zu seinen Arbeiten. Seine eiförmige Skulptur aus Altholz ist im östlichen Teil des Seegartens zu sehen. Im Norden des Areals steht eine 18 Tonnen schwere Installation aus Sandstein und Baggerketten von Cornelius Hackenbracht, der zum zweiten Mal im Seegarten ausstellt. „Es ist ein wunderschöner Ort mit tollem Landschaftsbezug“, so der Künstler aus der Nähe von Pfullendorf, der das aktuelle Werk zusammen mit Hansjörg Beck geschaffen hat. Ihm gefalle die professionelle Organisation, die sehr gute Künstlerbetreuung und auch die thematische Strenge, so Hackenbracht, doch die Parkplatzsituation sei "katastrophal.“

Einen Brückenschlag gab es bei der Eröffnung auch im musikalischen Rahmenprogramm. Saxofonist Bernd Konrad trat aus rund 50 Metern Entfernung in den Dialog mit Schlagzeuger Patrick Manzecchi und näherte sich langsam, wobei die Musik, nachdem die Distanz zwischen beiden überbrückt war, zunehmend groovte und swingte.

Brücke zur Integration

Die Skulpturenausstellung Brücken bilden im Allensbacher Seegarten ist bei freiem Eintritt zu allen Tageszeiten bis 14. Oktober zu sehen. Begleitend dazu gibt es einige besondere Aktionen. Die erste beginnt bereits am heutigen Montag, 15. Mai. Der Schweizer Künstler Adrian Bütikofer wird unter dem Motto Brücken bilden – bilden Brücken bis Freitag, 19. Mai, jeweils von 9 bis 17 Uhr, zusammen mit Einheimischen und Migranten beziehungsweise Flüchtlingen eine Brücke aus Holz bauen beim Seegarten-Restaurant – als Beispiel für gelebte Integration. Unterstützt wird diese Performance vom Allensbacher Zimmereibetrieb Späth. Zum Abschluss gibt es am Samstag, 20. Mai, von 11 bis 16 Uhr ein multikulturelles Fest mit Essen. Musik und Tanz. (toz)