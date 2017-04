Allensbach/Reichenau Sensationsfund bei Hegne: Forscher entdecken älteste Siedlung des Bodenseeufers

Bei Probeschürfungen an der B33-Baustelle stoßen Archäologen auf eine faustdicke Überraschung: Mehr als 6500 Jahre alte archäologische Funde legen den Schluss nahe, dass schon vor den Pfahlbauten Menschen direkt am Bodenseeufer gesiedelt haben.

Eine kleine, unscheinbar wirkende Tonscherbe kann in der Archäologie zu spannenden Erkenntnissen führen. So südlich der B 33 zwischen der Waldsiedlung und Hegne. Der Kreisarchäologe Jürgen Hald hatte dort, wo später die Straße ausgebaut werden soll, mit einem Bagger auf dem Wiesenareal 50 Zentimeter tiefe Probeschürfungen vorgenommen. Zunächst machte er wenig spektakuläre, erwartbare Funde aus der Jungsteinzeit, ein paar Keramikscherben und Tierknochen. Schließlich gibt es beim nahen Campingplatz auch Reste von Pfahlbauten, in denen Menschen vielerorts am Seeufer ab etwa 3900 vor Christus lebten. Doch dann entdeckte Hald eine nur wenige Quadratzentimeter große Scherbe, die ihm mit ihrem eingeritzten Muster besonders auffiel.

Deutlich älter als Pfahlbauten

Denn dieses Muster deutete darauf hin, dass der Überrest eines Tonkrugs schon deutlich älter ist als die Pfahlbauten, die aus der ersten Hälfte des fünften Jahrtausends v.Chr. stammen, der mittleren Steinzeit. Hald informierte seinen Kollegen Bodo Dieckmann, einen Fachmann für Feuchtbodenarchäologie beim Landesamt für Denkmalpflege. Dessen genauere Untersuchungen erbrachten etliche interessante Funde, berichten Dieckmann und Hald. Und eine Radiocarbonuntersuchung des Alters bestätigte ihre Vermutung: „Es ist die erste Ackerbausiedlung direkt am Bodensee“, so Hald. „Das ist schon eine tolle Überraschung.“

Belege dafür, dass Menschen in der Region Landwirtschaft betrieben und in Siedlungen lebten, gebe es zwar bereits aus dem 6. Jahrtausend v.Chr., erklärt Hald. Doch diese Funde wurden im Hinterland gemacht, hauptsächlich im zentralen Hegau. Die Nachfolger dieser bäuerlichen Pioniere hätten sich dann schon weiter ausgebreitet. Jedoch: „Das Seeufer war noch nicht in deren Fokus – dachten wir.“ Darauf hingedeutet hätten zwar ein paar Funde bei Bodman oder vor dem Bau der Westtangente, aber: „In dieser Qualität hatten wir das bisher nicht“, betont Hald. Die Funde bei Hegne gäben jetzt so viele Hinweise, dass man davon ausgehen könne, dass dort über einen längeren Zeitraum Menschen schon vor den Pfahlbauten siedelten. Der See dürfte damals bis weit höher landeinwärts gereicht haben, bis über die heutige Bahnlinie hinaus, so dass diese Siedlungen im 5. Jahrtausend v.Chr. tatsächlich direkt am Ufer lagen.

Getreibe, Erbsen und eine Fischsuppe

Dieckmann fand nun nicht nur viele weitere Keramikscherben, die auf die Mittelsteinzeit hinwiesen, sondern auch verkohltes Getreide und Erbsen, Knochenreste von Schafen und Ziegen sowie sogar eine Fischschuppe. Eine Radiocarbonuntersuchung – die mit der Halbwertszeit des radioaktiven Zerfalls arbeitet – ergab: Die Funde stammen aus der Zeit 4700 bis 4500 v.Chr.

Und: Dieckmann fand Reste von Harpunen- und Pfeilspitzen aus Feuerstein, die sogar 8000 bis 9000 Jahre alt seien. „Das waren noch Jäger und Sammler“, erklärt Hald, keine Siedler und Bauern. Während solche Funde in Seenähe, wo die Menschen damals offenbar Fische und Wasservögel jagten, aber nicht so selten seien, habe man zudem Scherben aus der mittleren Bronzezeit gefunden, um 1600 bis 1300 v.Chr. „Das ist wissenschaftlich sehr interessant“, so Hald. Denn es sei bisher nicht bekannt gewesen, dass auch in der Bronzezeit an diesem Ufer, zwischen Hegne und Waldsiedlung, Menschen siedelten. Solche Reste waren bislang nur bei Bodman, Ludwigshafen und Öhningen gefunden worden.