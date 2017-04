Allensbach Seehas: Kein Bahnbetrieb vor den Osterfeiertagen

Bauarbeiten an den Seehas-Stationen sorgen für Unmut. Schienenersatzverkehr soll Probleme lindern

Wer zu Karfreitag am Bodensee mit der Bahn fahren möchte, der sollte mehr Zeit einplanen. Ab Gründonnerstag, 23 Uhr, bis Samstag, 15. April, 3 Uhr morgens, ist die Seehas-Strecke zwischen Konstanz und Radolfzell gesperrt. Die Bahn modernisiert momentan die Haltepunkte zwischen Wollmatingen und Markelfingen. Damit sie im Zeitplan bleibt und gleichzeitig andere Bauarbeiten erledigen kann, wird auch an den Feiertagen gebaut. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) ist eingerichtet.

Der Allensbacher Bauamtsleiter, Harald Seidler, sieht die Planung kritisch: "Es ist schon sehr interessant, die Bauarbeiten zum Teil auf die Osterfeiertage zu legen. In diesen Tagen kommen die ersten Touristen des Jahres und ebenso sind zahlreiche Fußgänger wie Radfahrer unterwegs." Die Kritik ist nicht unbegründet: Allensbach hat während der Streckensperrung genau sechs Baustellen. Normalerweise laufen die Arbeiten an den Haltepunkten nur nachts. Zu Karfreitag baut die Bahn an beiden Stationen auch am Tag weiter. Harald Seidler kennt die anderen vier Baustellen: "Der Bahnübergang Lohorn wird gesperrt und komplett erneuert. Eine andere Baustelle wird über den Bahnübergang Brunnengasse bedient. Daher ist dieser nicht im vollen Umfang nutzbar, jedoch kommen Radfahrer und Fußgänger ungehindert zur Schiffslände durch. Beim Übergang Hinnengasse kann es zu Einschränkungen kommen. Die letzte Baustelle liegt in unmittelbarer Nähe des alten Bahnwärterhäuschens. Sie liegt außerhalb zwischen Allensbach und Hegne." Ob die Arbeiten am Haltepunkt Reichenau auch auf den Tag gelegt werden, darüber konnte die Bahn keine Auskunft geben.

Der erste Bauabschnitt betrifft die Haltepunkte Wollmatingen, Reichenau, Hegne, Allensbach und Markelfingen. Der zweite Abschnitt beginnt 2018. Die Arbeiten zum ersten Bauabschnitt dauern von März bis Dezember an. In der Haupttourismussaison vom 30. Juni bis 11. September werden die Bauarbeiten unterbrochen. Bis zur Sommerpause wird die Südseite, also die Fahrtrichtung Konstanz, fertiggestellt. In den kälteren Monaten sind die Gleise auf der Nordseite an der Reihe. Außer zu Ostern ist ein SEV laut der Bahn nicht vorgesehen. Eingleisigen Betrieb gibt es nur nachts.

Der Umbau soll den Passagieren die Nutzung der Haltepunkte erleichtern: Nach Angaben der Bahn werden an allen Stationen die Bahnsteige jeweils auf einer Länge von 150 Metern auf die Höhe von 55 Zentimetern – gemessen ab Schienenoberkante – neu gebaut. Nach Ende der Arbeiten passen alle Komponenten zusammen, sodass ausfahrbare Trittbretter genutzt werden können. In den Seehas-Waggons sind diese bereits vorhanden. Bis heute konnten sie wegen der unterschiedlichen Bahnsteighöhen noch nicht eingesetzt werden. "Der barrierefreie Zugang ist enorm wichtig für ältere und behinderte Menschen", betont Andreas Schlegel vom Ortsbauamt Reichenau. Sein Chef, Bürgermeister Wolfgang Zoll, ergänzt: "Auch Familien mit Kinderwagen und Reisende mit Gepäck haben es zukünftig leichter, in den Seehas ein- und auszusteigen." Darüber hinaus erhalten alle Haltepunkte erfühlbare Blindenleitsysteme und stufenfreie Zugänge. Außerdem wird die Bahn die Ausstattung der Bahnsteige erneuern: Im Zuge dieser Maßnahme geht es um Beleuchtung, Wetterschutz und Sitzgelegenheiten.

Neue LED-Anzeigen für An- und Abfahrtszeiten werden ebenso installiert. Das freue Schüler und Arbeitnehmer gleichermaßen. Beide Gruppen würden den Seehas sehr oft nutzen: "Früh am Morgen fahren zwei Busse von der Reichenau direkt nach Konstanz. Danach fährt der Bus noch bis zum Haltepunkt Reichenau. Der Bahnsteig wird oft genutzt und deshalb war eine Modernisierung schon lange notwendig", so Andreas Schlegel weiter.

Zum Schutz der Anwohner sind in Allensbach und am Haltepunkt Reichenau Lärmschutzwände aufgebaut. "Falls es dennoch etwas zu beanstanden gibt, können die Anwohner gern auf die Gemeinde zukommen. Wir vermitteln sie weiter zur Bauleitung der Bahn", sagt Wolfgang Zoll. Ähnlich äußert sich auch der Bürgermeister von Allensbach, Stefan Friedrich: "Wir nehmen die Sorgen der Anwohner, wenn es welche geben sollte, ernst." Bisher sind beiden Gemeindevertretern aber keine bekannt.

Das lange Ringen um die Modernisierung der Bahnsteige nimmt ein positives Ende. Wolfgang Zoll resümiert: "Ich bin froh, dass wir nun endlich in der Bauphase sind."

Infos rund um die Baustelle

19 Millionen Euro investieren das Land Baden-Württemberg, die Kommunen, die Bahn und der Landkreis für die Modernisierung der Bahnsteige zwischen Engen und Konstanz. Der für 2017 geltende Verteilungsschlüssel: Land 50 Prozent, Kommunen 38 Prozent, Bahn 12 Prozent. Der Landkreis übernimmt 40 Prozent der nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten der Kommunen. Die Modernisierung der Station Reichenau kostet 1,8 Millionen Euro. Der Anteil der Gemeinde liegt bei 406 000 Euro, beim Landkreis 272 000 Euro. Bei Hegne sind die Kosten ähnlich. In Allensbach liegen die Kosten bei 2,4 Millionen Euro. Die Gemeinde übernimmt 525 000 Euro, der Landkreis 350 000 Euro. (set)