Allensbach Seegarten wird zu einem Treffpunkt der Brückenbauer

Die Skulpturenausstellung im Seegarten ab dem 13. Mai ist verbunden mit mehreren Performances. Eine davon ist der Bau einer Brücke, bei dem Einheimische und Flüchtlinge zusammenarbeiten sollen.

Zwei Brücken über den Mühlebach gibt es bereits im Allensbacher Seegarten. Viele weitere werden dazu kommen – und zwar künstlerische – bei der dritten Skulpturenausstellung vom 13. Mai bis 14. Oktober. Denn das Thema heiße diesmal „Brücken bilden“, erklären Sabine und Günther Hierholzer sowie Martin Bruder von der ehrenamtlichen Arbeitsgemeinschaft (AG) artA-Skulpturen in Allensbach, die diese große Werkschau im öffentlichen Raum organisiert. Über 100 Bewerbungen habe es gegeben. 32 Künstler (teils Künstlerpaare) aus ganz Deutschland und der Schweiz hat eine Fachjury ausgewählt, mehr als bei den bisherigen Ausstellungen 2011 und 2014. Und diese Künstler haben sich dazu Gedanken gemacht und das Thema kreativ umgesetzt. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Bei der Vernissage am 13. Mai um 15 Uhr werden Bürgermeister Stefan Friedrich, Günther Hierholzer und Kreisarchivar Wolfgang Kramer sprechen. Für den musikalischen Rahmen sorgen Bernd Konrad (Saxofon) und Patrick Manzecchi (Schlagzeug).

„Brücken schaffen als Bauwerke Übergänge, wie Allensbach mit seinem Fährbetrieb über viele Jahrhunderte als Versorgungsausgangspunkt für das Reichenauer Inselkloster diente“, erklärt die AG die Themenwahl. „Das Überbrücken im übertragenen Sinne bedeutet Dialog führen in der Gesellschaft, wozu das Institut für Demoskopie seit seiner Gründung beitrug.“ Zudem gehe es um Brücken als Verbindung innerhalb der Gesellschaft und auch das symbolische Überbrücken in der Völkerverständigung.

Sehr verschiedene Kunstwerke werden im ganzen Seegarten verteilt zu sehen sein. Zum einen sind es natürlich skulpturale Arbeiten im eigentlichen Sinn aus Stahl, Holz oder Stein. Daneben gibt es aber auch Installationen aus unterschiedlichen Materialien. Und zudem kündigen die AG-Mitglieder drei besondere Performances im Lauf der Ausstellung an.

Die erste findet direkt nach der Vernissage vom 15. bis 20. Mai statt und ist als Kunst- und Integrationsprojekt gedacht, das verschiedene Aspekte des Themas vereine. Gestalten werde dies der renommierte Schweizer Künstler Adrian Bütikofer, der sich nicht bewerben musste, sondern als Teilnehmer gesetzt sei, so Sabine Hierholzer. „Da wird eine Brücke gebaut direkt vor dem Restaurant auf der Wiese.“ Das Besondere: Dabei mit- und zusammenarbeiten sollen einige Allensbacher Bürger und eine Gruppe von Flüchtlingen. Es gehe darum, eine 7,5 Meter lange Brücke aus kleinen Holzelementen zusammenzuschrauben und dabei natürlich auch zu kommunizieren. Günther Hierholzer fügt an, dieses „Art in Progress“-Projekt werde vom Zimmerer Karl-Heinz Späth unterstützt, der Geräte und Werkstatt zur Verfügung stelle. Und auch der Restaurant-Pächter Reiner Brandt wolle dies fördern – eventuell mit einem gemeinsamen Essen.

Die zweite Performance stellt die Kommunikation und den Einbezug der Bürger noch mehr in den Mittelpunkt. Die Künstlerin Johanna Knöpfle will an drei Tagen (8. Juni, 15. Juli, 24. September) an verschiedenen Plätzen wie dem Wochenmarkt oder dem Seegarten einen Tisch mit Stühlen aufstellen und das Gespräch mit Allensbachern und Gästen suchen. Die dritte Performance des Künstlerduos Barbara Jäger und Omi Riesterer schließlich setzt vom 23. bis 25. Juni die Kunstwerke untereinander in Bezug. „Die werden zwischen den Skulpturen eine wellenförmige Linie bilden“, erklärt Sabine Hierholzer, die dann Werke verbinde oder auch eine Grenze bilde. Im Lauf der Ausstellung sind zudem diverse Führungen und Veranstaltungen geplant – unter anderem zusammen mit der internationalen Vereinigung Sculpture Network.

Das Renommee und der Bekanntheitsgrad der Allensbacher Skulpturenausstellung haben enorm zugenommen, berichtet Günther Hierholzer. Dies zeige sich an den vielen Bewerbungen auch von Künstlern, die weiter weg leben. Aber auch die Kosten seien auf rund 40 000 Euro gestiegen und die Finanzierung langwierig und mühsam, so Martin Bruder: „Es ist ein zähes Geschäft, aber im Großen und Ganzen haben wie es hinbekommen.“ Der größte Teil werde durch Sponsoren gedeckt – allen voran den Kliniken Schmieder und der Sparkasse Reichenau. Zudem werde die Ausstellung unterstützt von der Gemeinde, dem Landkreis und dem Kultusministerium.



Die Akteure

Die Künstler: Bei der dritten Allensbacher Skulpturenausstellung im Seegarten nehmen teil: Reiner Anwander, Sigrid Baumgärtner-Förschler, Hadmut Bittiger, Günter Braun, Verena Bühler, Adrian Bütikofer, Andrea Buhmann, Sibylle Burrer, Veronika Dierauer, Thomas Dittus, Heike Endemann, Stefan Faas, Ferose, Cornelius Hackenbracht, Georg Janthur, Johanna Knöpfle, Jürgen Knubben, Rebecca Koellner, Alois Landmann, Martina Lauinger, Anette und Lukas Lenzing, Catrin Lüthi, Monika Majer, Georg Mann, Susan Kopp/Gabriel Mazenauer, Monika Ortmann, Barbara Jäger/Omi Riesterer, Ulrich Sätzle, Herbert Stehle, Michael Steigerwald, Heinz Treiber und Ralf Weber.

Die Jury: Ausgewählt wurden die Teilnehmer (außer dem gesetzten Adrian Bütikofer) vom Radolfzeller Bildhauer Markus Daum, der Konstanzer Galeristin Ursula Grashey, dem Konstanzer SÜDKURIER-Kulturredakteur Siegmund Kopitzki und der Radolfzeller Kunsthistorikerin Ursula Wolf.

Die Organisatoren: Zur ehrenamtlichen Arbeitsgemeinschaft artA-Skulpturen in Allensbach, die die Ausstellung initiiert, organisiert und finanziert, gehören Martin Bruder, Ira Brust, Erich Hellmuth, Sabine und Günther Hierholzer sowie Fery Müller. (toz)

Hier gibt's weitere Infos: www.art-allensbach.de