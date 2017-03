Allensbach Seegarten-Bühne rückt ans Ufer

Mit dem Bau einer Konzertbühne im Seegarten wird es in diesem Jahr nichts mehr: Das Land hat den Förderantrag abgelehnt, nicht zuletzt deshalb, weil die Planung zu wenig fortgeschritten ist. Nun aber hat der Gemeinderat einen Architektenentwurf auserkoren. Und der überrascht mit der Position der Bühne.

Eine neue Konzertbühne im Seegarten hat für die Gemeinde Allensbach hohe Priorität. Doch der Baubeginn wird nicht, wie im vergangenen Jahr angedacht, im Herbst 2017 sein, sondern wohl frühestens ein Jahr später, denn das Land hat jüngst einen Zuschuss aus der Tourismusförderung versagt, so Bürgermeister Stefan Friedrich im Gemeinderat: „Wir haben einen Ablehnungsbescheid bekommen.“ Die Gemeinde will nun für 2018 einen neuen Antrag stellen, es gehe um 50 Prozent der Kosten, die nach aktueller Schätzung bei rund 500 000 Euro und damit leicht über dem Haushaltsansatz liegen, so Friedrich. Doch bleibt freilich abzuwarten, ob es dann eine Zuweisung vom Land gibt. In jedem Fall wird der Bescheid zu spät eingehen, um noch vor Saisonbeginn 2018 zu bauen. Und eine Baustelle im Sommer wolle man nicht.

Trotz dieser schlechten Nachricht betonte der Bürgermeister: „Wir müssen die Planung vorantreiben.“ Denn abgesehen davon, dass die Mittel im Tourismusfördertopf bereits ausgeschöpft seien, habe das Land den Zuschuss abgelehnt, weil die Gemeinde keine fertig ausgearbeiteten Unterlagen vorlegen konnte. Insofern sei die Ablehnung nicht überraschend.

Und der Gemeinderat hat sich nun auch für einen der vier im vergangenen Dezember vorgestellten Entwürfe verschiedener Planungsbüros einstimmig entschieden. Das Konstanzer Büro Schaudt mit dem Allensbacher Architekten Helmut Hagmüller bekommt zusammen mit einem Berliner Landschaftsplaner den Auftrag, eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung auszuarbeiten.

Damit folgte das Gremium der Empfehlung des hierfür gebildeten Ausschusses und wählte die Variante, die am weitesten von der derzeitigen Lage abweicht – und auch von dem vom Lärmschutzgutachter empfohlenen Standort. Denn die neue Bühne soll in diesem Entwurf in der südwestlichen Ecke des Seegartens, direkt am Seeufer, gebaut werden und in Richtung Rasenfläche und Seegartenrestaurant gewandt sein. Architekt Hagmüller hatte im Dezember argumentiert, dass die Besucher so die Bühne und den See im Blick hätten und auch die Restaurantgäste auf die Bühne schauen könnten. Der Gutachter hatte dagegen – wie bisher – eine Bühne auf der Wiese Richtung See empfohlen, allerdings etwas nördlicher als die jetzige. Dies hatte allerdings von den vier Büros im Wettbewerb nur eines einigermaßen eingehalten.

Doch mittlerweile habe die Verwaltung schon einige Gespräche geführt mit dem Landratsamt zu den Themen Bau- und Wasserrecht sowie mit den Planern und dem Gutachter zum Lärmschutz, so Friedrich: „Darin wurde bestätigt, dass dieser Entwurf grundsätzlich eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Schallschutzsituation darstellt.“ Dies gelte für alle Messpunkte, weshalb der Gutachter den Entwurf für umsetzbar halte. Bei der weiteren Planung muss das allerdings noch genauer geprüft werden. Eine Rolle spiele dabei auch die Auswahl der Materialien, um den Lärmschutz zu verbessern. Hagmüllers Entwurf sieht bisher eine einfache, filigrane Konstruktion aus Holz, Stahl und Glas mit transparentem Dach vor.

Auch werde die Verwaltung Gespräche mit den Anwohnern führen, so der Bürgermeister. Die Entwurfspläne und Modelle waren mehrere Wochen im Sitzungssaal ausgestellt und seien von vielen Bürgern angeschaut worden. Etliche hätten auch schon bei ihm vorgesprochen. „Wir haben die Sorgen aufgenommen“, so Friedrich.

Pius Wehrle (Freie Wähler) appellierte, die Planung voranzutreiben, damit man startklar sei, wenn es den Zuschuss gebe. Svenja Grampp (Bunte Liste) hakte wegen der Kosten nach, zumal nicht nur die Materialwahl noch ungeklärt sei, sondern auch technische Ausstattung bei der bisherigen Schätzung fehle. „Wir sehen das als kritisch an.“ Auch Christian Bücheler (CDU) betonte, man müsse im Kostenrahmen bleiben. Der Bürgermeister erklärte, wenn die weitere Planung vorliege, könne der Gemeinderat über die Materialien entscheiden. Der Architekt habe jedenfalls zugesagt, die Kosten einhalten zu können.



Kultur auf dem Erdhügel

Die „Umsonst & draußen“-Konzerte im Allensbacher Seegarten sind beliebt bei Einheimischen, Feriengästen und Besuchern aus der Region. Von Mai bis Oktober bietet das Kulturbüro der Gemeinde hier fast wöchentlich bei kostenlosem Eintritt ganz unterschiedliche Konzerte an. In den Sommerferien finden hier zudem Veranstaltungen des Kinderprogramms statt. Die Bühne ist allerdings bisher sehr schlicht: ein mit Steinplatten belegter Erdhügel. Für größere Ensembles ist sie zudem etwas klein. Und es gibt keine abgetrennten Bereiche für Musiker oder zur Lagerung von Gerätschaften. Ein Problem ist vor allem die wenig wetterfeste, ausfahrbare Markise zur Überdachung. Bei unsicherer Witterung müssen deshalb Veranstaltungen oft ins Pfarrheim oder andere geschlossene Räume verlegt werden. (toz)