Allensbach Sechsteilige Konzertreihe in Allensbach: Wieder Klassik in der Kirche

Die evangelische Gemeinde Allensbach lädt auch in diesem Jahr bei der offenen Kirche zu sechs Konzerten mit internationalen Profimusikern.

Mit dem Antritt des neuen evangelischen Pfarrers Frank-Uwe Kündiger am 1. April wird sich im Gemeindeleben einiges ändern. Doch auch an alt Bewährtem wird festgehalten. Ein Bestandteil des Projektes offene Kirche, die die evangelische Gemeinde anstrebt, ist die Allensbach-Klassik in der Gnadenkirche. Der Arbeitskreis Kunst und Kultur hat für das Jahresprogramm sechs Konzerte organisiert und kündigt „professionelle Künstler, die ein hohes musikalisches Niveau bieten“, an – und dies bei freiem Eintritt.Der Konzertreigen beginnt am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr mit dem Ensemble Quadrei. Im Mittelpunkt steht die 32-jährige Klarinettistin Michal Lewkowicz. Nach ihrem Studium an der Musikhochschule Trossingen machte die Israelin Karriere als Solistin und Kammermusikerin. Sie spielte schon mit namhaften Orchestern wie dem der Wiener Akademie, dem Tel Aviv Soloists Ensemble und auch mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Zum Ensemble Quadrei, mit dem sie in der Gnadenkirche auftritt, gehören ferner Ondrej Sindelar am Fagott, Violinistin Eva Saladin, Coline Ormond mit Geige und Bratsche, Bratschist Giovanni Simeoni und Cellist Ekachai Maskulrat.Ein Quartett mit vier Blockflötistinnen können die Besucher mit dem Quartetto con Affetto am Sonntag, 5. März, ab 17 Uhr erleben, bestehend aus den Musikerinnen Lucia Dimmeler, Eva Grießhaber, Bettina Haugg-Scheu und Manuela Mohr. Unterstützt wird das Ensemble in Allensbach von Markus Spätgens am Schlagwerk. Weiter geht es am 21. Mai um 20 Uhr mit einem Duo für Cello und Klavier. Das Repertoire der gebürtigen Bulgaren Nadia Belneeva und Hristo Kouzmanov reicht von Sonaten Beethovens bis zu Werken des 21.

Jahrhunderts. Ein breites Repertoire hat auch das Circolo-Quartett, das am 8. Oktober auftritt. Das Schweizer Duo Hana Gubenko (Viola) und Pianist Timon Altwegg kommt am 12. November. Den Abschluss gestaltet am zweiten Weihnachtsfeiertag das Malve-Ensemble.