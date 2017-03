Allensbach Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen: B33 bei Allensbach derzeit gesperrt

Die Bundesstraße 33 auf Höhe Allensbach ist nach einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt. Der Verkehr wird durch Allensbach umgeleitet.

Mindestens einen Verletzten gibt es nach einem schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen am Samstag um die Mittagszeit auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach. Ein Gespann war laut Angaben der Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage in Richtung Singen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Allensbach-Mitte und Allensbach-West geriet das Fahrzeug mit Hänger ins Schlingern und auf die Gegenspur. Dabei kollidierte es frontal mit einem entgegenkommenden Auto, das durch den Aufprall die Böschung hinabgestoßen wurde. Ein Insasse des Fahrzeugs wurde dabei eingeklemmt, verletzt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Anhänger des Gespanns riss ab und es wurden zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.Nachdem die Person durch den Rettungsdienst stabilisiert worden war, wurde mit der technischen Rettung begonnen und der PKW auf der Fahrerseite geöffnet. Parallel hierzu wurde an den anderen drei beteiligten Fahrzeugen die Batterien abgeklemmt und die auslaufenden Betriebsstoffe abgestreut sowie aufgenommen.

Die B33 ist derzeit zur Unfallaufnahme zwischen Allensbach-West und Allensbach-Ost voll gesperrt und der Verkehr wird momentan durch Allensbach umgeleitet. Die Auffahrt Allensbach-Mitte ist somit derzeit nicht benutzbar und im Ort gibt es Stau. Die Polizei konnte um 13 Uhr noch keine Angaben machen, wie lange die Sperrung dauern wird, da ein Sachverständiger vor Ort ist.



Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.