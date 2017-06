Allensbach Schwer verletzt: Frau wird bei Unfall auf B33 aus dem Auto geschleudert

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der B33 ist eine 50-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Ihr Auto hatte die Leitplanke berührt und sich dann überschlagen, die Frau wurde aus dem Auto geschleudert. Die B33 wurde zwischen Abfahrt Allensbach-Mitte und Allensbach-Ost für mehr als eine Stunde gesperrt.

Die Autofahrerin sei mit einem Renault-Oldtimer auf der B 33 von Singen in Richtung Konstanz unterwegs gewesen, so die Auskunft von Gerhard Stihl, Polizeiführer vom Dienst beim Polizeipräsidium Konstanz. Zwischen der Abfahrt Allensbach-Mitte und Allensbach-Ost kam ihr Fahrzeug aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte dann mit der Leitplanke und überschlug sich. Dabei sei die Fahrerin aus dem Auto geschleudert worden, berichtet Stihl weiter.



Ein Beifahrer blieb im Auto und wurde nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide Verletzte ins Krankenhaus. Die B 33 ist an der Unfallstelle für die Dauer der Bergung der Verletzten für den Verkehr voll gesperrt worden. Der Verkehr wurde über Allensbach umgeleitet. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt, so die Auskunft der Polizei.