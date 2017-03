Allensbach Schon wieder dieselbe Masche: Einbrecher in Allensbach unterwegs

Erneut wurden Häuser und Wohnungen in Allensbach zum Ziel von einem oder mehreren Tätern. Die Polizei tappt noch im Dunklen.

Wieder einmal ist Allensbach Ziel von Einbrechern. Bereits im Februar und im März stiegen bisher Unbekannte in ein Dutzend Häuser ein und erbeuteten Geld und Sachgegenstände. Das Muster ist stets dasselbe: Während die Bewohner schlafen, bohren die Täter ein Loch in den Rahmen eines Fensters oder einer Tür und öffnen dadurch Tür oder Fenster. So auch in den aktuellen Fällen: Mehrere, vermutlich vom gleichen Täter in der Nacht zum Donnerstag verübte Einbrüche vermeldet die Polizei. Erst wurde der Fensterrahmen angebohrt, anschließend das Fensters geöffnet – und schon hat sich der Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Elisabeth-Mühlenweg-Straße verschafft.



Derzeit steht noch nicht fest, ob Gegenstände entwendet wurden. Auf die gleiche Art gelang es einem bisher Unbekannten, in eine Gaststätte in der Hinnengasse einzudringen. Hier hat der Täter vermutlich nur eine Gin-Flasche mitgenommen. Während sich in diesen beiden Fällen die Bewohner der Häuser zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht in den Gebäuden aufhielten, drang der Täter in ein weiteres Wohnhaus im Seeweg ein – während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Auch in diesem Fall öffnete er ein Fenster, nachdem zuvor der Rahmen angebohrt wurde, durchsuchte das Erdgeschoss nach Diebesgut und entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag.

"Wir können nach derzeitigem Sachstand noch nicht bestätigen, dass ein Zusammenhang zur Serie im Februar besteht", sagt Polizeisprecher Markus Sauter. Gleichwohl sucht die Polizei nach Übereinstimmungen. Das ließe sich erst final klären, wenn der oder die Täter festgenommen seien. "Vorher wäre das nur Spekulation", so Markus Sauter, der Tipps für die Bevölkerung gibt: "Wenn Menschen auffällige Personen oder Autos beobachten, dann bitte sofort die Polizei verständigen", bittet er. "Lieber zu früh als zu spät." Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder machen, sollen sich bitte bei der Polizei Konstanz melden: 07531/995-0.