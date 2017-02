Allensbach Schaden in Höhe von 6000 Euro nach Unfall

Schaden in Höhe von 6000 Euro nach Unfall

Eine Mazda-Fahrerin ist auf der Bundesstraße 33 auf einen VW Passat aufgefahren. Sie verletzte sich dabei leicht.

Auffahrunfall auf der Bundesstraße 33 bei Hegne: Die Fahrerin eines Mazdas, die in Richtung Allensbach unterwegs war, hat am Sonntag gegen 15.45 Uhr zu spät reagiert, teilt die Polizei mit. Als der Fahrer eines vorausfahrenden Volkswagen Passats wegen stockenden Verkehrs abbremsen musste, fuhr die Fahrerin auf den VW auf. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht, ihr Auto musste nach dem Auffahrunfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro.