Allensbach "SWR3-hautnah-Konzert": Bringen Musikgenies Milow nach Allensbach?

Allensbach hat am Montag die Chance Milow an den Bodensee zu holen. Voraussetzung hierfür sind gute Musikkenntnisse.

Hunderte Menschen stehen vor der Bühne in der Bodanrückhalle. Sie lauschen der Musik. Scheinwerferlicht erhellt die Halle. Auf der Bühne steht der Schmusesänger Milow und er singt "Ayo Technology".

Ein Traum der sich für Allensbach erfüllen könnte. Für ein "SWR3-hautnah-Konzert" von Milow treten neben dem Ort am Bodensee, Bingen am Rhein und Bitburg an. Meike Häußler, Mitarbeiterin vom Kulturbüro, hatte von der Aktion im Radio gehört. "Da wollten wir mitmachen", sagt sie, "wir haben uns schnell beworben und sind ausgelost worden."

Die Aufgabe ist schwierig: Der SWR3 sucht ein bestimmtes Wort aus, das in vielen Musikstücken vorkommt. In einer einminütigen Musiksequenz ist nun immer das gleiche Wort zu hören. Angenommen der Begriff ist Geld, werden Musiktitel zu hören sein, die genau diesen Begriff im Liedtext haben. Der Text wird aber nicht voll ausgespielt, sondern immer nur das Wort. Die Teilnehmer müssen aus diesen extrem kurzen Zusammenschnitten so viele Titel und Interpreten wie möglich erraten.

"Nicht nur Bewohner aus der Gemeinde können mitmachen, sondern alle", sagt Meike Häußler. Wenn das Ratespiel beginnt, nutzt Allensbach jeden Kommunikationskanal, egal ob Telefon (0 75 33) 801 37, Email (swr3@allensbach.de) oder Facebook. Selbst das Rathaus hat eine eigene Leitung geschaltet (0 75 33) 80 10. Nach der Sequenz beginnt der nächste Kraftakt: In 20 Minuten muss die Stadt aus allen Zuschriften, alle richtigen Antworten sammeln und abgeben. Wer die meisten hat, gewinnt. "Wir wollen durch die Aktion etwas für unsere Region machen", sagt Meike Häußler, "und hoffen, dass uns viele Musikbegabte unterstützen."

Sabine Schürnbrand, Chefin des Kulturbüros, spricht noch eine Einladung aus: "Wer live vor Ort dabei sein möchte, kann am Montag ab 7.30 Uhr ins Rathaus kommen." Sie hält es mit dem olympischen Grundsatz: "Dabei sein ist alles." Letztlich packt sie aber auch der Ehrgeiz und so zitiert sie das Motto der Gemeinde: Allensbach hat's.