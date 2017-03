Allensbach SVA-Vorstand sucht vergeblich Nachfolger

Vorsitzender und Kassiererin des SV Allensbach geben ihre Ämter ab. Allerdings verlief die Nachfolgersuche bislang erfolglos. Dabei geht es dem Verein in jeder Hinsicht gut. Ein bezahlter Notvorstand ist als letzte Lösung im Gespräch.

Der an der Mitgliederzahl gemessen größte Allensbacher Verein steht vor einem Riesenproblem. Am 5. Mai ist die ordentliche Mitgliederversammlung des Sportvereins Allensbach (SVA) im Foyer der Bodanrückhalle. Und dort werden der Vorsitzende Ulrich Haaff und Kassiererin Carola Hespeler ihre Ämter niederlegen. Bisher habe sich niemand bereit erklärt, als Nachfolger zu kandidieren, erklären die beiden. Damit nicht genug: Die anderen beiden Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands, der stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Ziewacz und Schriftführerin Edith Klagges, wären zwar grundsätzlich bereit weiterzumachen, so Haaff, aber das hänge auch davon ab, ob sich ein neuer Vorsitzender findet und wer das sein würde. Und dann legt auch noch der Leiter der Fußball-Abteilung, Ludwig Egenhofer, sein Amt nieder. Auch hier fehlt noch ein Nachfolger. "Wir sind in guten Gesprächen. Es zeichnet sich aktuell eine Lösung ab", erklärt er.

Wenn sich niemand findet, der den Vorsitz übernimmt oder gar noch weitere Posten unbesetzt bleiben, dann wäre die letzte Konsequenz ein bezahlter Notvorstand, der vom Vereinsregistergericht bestellt wird, erklärt Haaff. Diese Situation gibt es seit etlichen Jahren zum Beispiel beim SV Litzelstetten. Hespeler weiß, dass dessen Bezahlung über eine Umlage zusätzlich zum eigentlichen Jahresbeitrag von den Mitgliedern getragen werden muss. Wie viel Zeit das Registergericht dem SVA lassen würde, um das Problem selbst zu lösen, sei schwer einzuschätzen, so Haaff. Dann müsste er übergangsweise den Verein weiter führen, bis ein Notvorstand bestellt sei. "Den Letzten beißen die Hunde, oder in dem Fall den Ersten", meint er.

Haaff erklärt seinen Entschluss, nach 15 Jahren als Vorsitzender aufzuhören, mit familiären Gründen: "Ich habe zwei kleine Kinder." Die hätten jetzt ein Recht darauf, dass ihr Papa mehr Zeit für sie habe. In etwa zehn Jahren könne ihn der SVA gern wieder fragen, ob er ein Amt übernehme. Carola Hespeler sagt: "Ich höre altershalber auf. Es wird mir einfach zu viel." Die 66-Jährige ist seit 2003 Kassiererin und leitete zudem die 2005 gegründete Geschäftsstelle, die den Vorstand entlastet. Auch diesen Posten gebe sie auf, hierfür gebe es mit Beate Reiser aber bereits eine Nachfolgerin.

Haaff und Hespeler betonen, ihre Entscheidung habe nichts mit der Situation im Verein zu tun – im Gegenteil. "Wir sind glücklicherweise gut aufgestellt", erklärt Haaff. Der SVA sei schuldenfrei, habe ein gutes finanzielles Polster. "Ich gehe guten Gewissens. Das Feld ist gut bestellt. Es herrscht Harmonie im Verein, man redet miteinander." Die Abteilungsleiter seien große Stützen des geschäftsführenden Vorstands. Größere Projekte seien in nächster Zeit nicht zu bewältigen. Doch Hespeler merkt an, gerade der Umstand, dass es im SVA seit Jahren gut laufe, führe dazu, dass die Mitgliederversammlungen sehr schlecht besucht seien. In den vergangenen Jahren kamen meist nur um die 20 Mitglieder. "Die Vereine werden zunehmend Dienstleister. Das andere interessiert nicht", meint sie.

Als Haaff und Hespeler ihre Ämter antraten, war die Situation völlig anders, es herrschte große Unruhe im SVA. Eine Steuerprüfung hatte ergeben, dass der Verein rund 120 000 Euro an Sozialversicherung und Steuer nachzahlen musste, verursacht vor allem durch die erste Handball-Damenmannschaft. Haaffs Vorvorgänger wurde 2001 nur knapp entlastet. Seine Nachfolgerin Claudia Heisel trat 2002 wieder ab und Haaff übernahm nach einem Jahr als zweiter Vorsitzender die Leitung. Sein Ziel sei es gewesen, den SVA wieder in ruhigere Zeiten zu führen. Dies gelang auch deshalb sehr gut, weil ein paar Jahre später ein Festgeldkonto frei wurde und die damals beträchtlichen Zinsen ausreichten, um die Altlasten zu tilgen. In Haaffs Amtszeit wurden zudem einige Großprojekte gestemmt. Das 100-Jahr-Jubiläum wurde groß gefeiert. Das kaputte Dach der Riesenberghalle saniert. Und schließlich beteiligte sich der SVA mit einer beträchtlichen Summe am Kunstrasenplatz, der vor gut einem Jahr freigegeben wurde.

Haaff berichtet, er habe schon bei seiner Wiederwahl 2015 erklärt, dass er nun aufhören werde – und in der Mitgliederversammlung 2016 erneut. Über die Abteilungsleiter sei das Thema auch in die Abteilungen getragen worden, aber ohne Resonanz. Das Problem ist für den SVA auch nicht neu. Nicht nur Anfang des Jahrhunderts war es schwierig, die Vorstandsposten zu besetzen. Von 2009 bis 2011 gab es keinen zweiten Vorsitzenden mit der Folge, dass das Thema Notvorstand im Raum stand. Haaff betont: "Das Ehrenamt darf kein Gefängnis werden. Ich muss es auch wieder abgeben können. Sonst findet man erst recht niemanden mehr."

Viele Mitglieder

Im Sportverein Allensbach gibt es fünf Abteilungen. Der SVA ist zwar mit 1117 Mitgliedern der größte Verein in der Gemeinde. Allerdings seien davon gut 200 ältere und passive Mitglieder, erklärt Geschäftsstellenleiterin Carola Hespeler. Von den Aktiven sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche. Vor allem in der Abteilung Turnen sind die meisten der 183 Mitglieder Kinder. Die größte Abteilung ist mit 348 Mitgliedern Fußball, gefolgt von Handball (283), Breitensport (246), Turnen und Tischtennis (134). Die daraus resultierende Zahl von 1194 Mitgliedern in den Abteilungen erkläre sich dadurch, dass einige – vor allem Kinder und Jugendliche – in mehreren Abteilungen angemeldet seien, so Hespeler. Die Zahl der Gesamtmitglieder lag Anfang der Nuller-Jahre bei rund 1200, war dann zeitweise rückläufig. Zuletzt habe es aber wieder Zulauf in fast allen Abteilungen gegeben. (toz)