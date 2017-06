Allensbach Preiswürdig kreative Schüler: Montessori-Klasse 3/4 erreicht bei Bundeswettbewerb zu regionalen Lebensmitteln Platz 2

Die Kinder punkteten vor allem mit eigenen Ideen. So produzierten sie einen dreiminütigen Film über den CO2-Verbrauch beim Transport von Lebensmitteln aus aller Welt

Allensbach – Johannisbeeren und Erbsen gibt es derzeit im kleinen Schulgarten der Allensbacher Schule. Die Kinder der Montessori-Klasse 3/4 naschen eifrig davon – und die 20 Schüler wissen nun auch, dass es der Umwelt gut tut, wenn man Lebensmittel aus dem eigenen Garten oder der Region isst. Denn vieles, was auf unseren Tellern landet, hat einen weiten Weg hinter sich, stellten sie fest im Rahmen des Bundeswettbewerbs Echt Kuh-l des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung zum Thema Lebensmittel aus der Region. Mit ihrer Klassenlehrerin Christiane Lutz setzten sie sich so kreativ damit auseinander, das dies mit dem zweiten Platz in ihrer Altersgruppe belohnt worden ist. Als kuh-len Preis haben sie die Trophäe Kuhle Kuh in Silber erhalten und 700 Euro für einen Ausflug. Am 10. Juli besuche man das Technorama in Winterthur und nehme an einem Workshop teil, so Lutz: "Wir machen da selber mal Eis."

Ein paar Ideen zum Wettbewerb habe das Ministerium mit der Ausschreibung geliefert, erläutert die Lehrerin, doch: "Wir haben selbst in der Klasse überlegt." So fertigten die Kinder eine Weltkarte und trugen auf den aufgeklebten Kontinenten Lebensmittel ein, die von dort exportiert werden. Eine tolle Idee hatten Jonathan, Krischan und Matthis: Sie machten einen Trickfilm darüber, was beim Transport der Waren an Kohlendioxyd anfällt. Einen Zug, ein Flugzeug, ein Schiff und einen Lastwagen malten und beförderten sie durchs Bild und recherchierten dazu den CO2-Ausstoß im Internet. Am Ende fährt ein Fahrrad vorbei – ohne Schadstoff als Hinweis, regional einkaufen zu gehen. Zum Beispiel bei der Gärtnerei Hausler, die die Klasse besuchte. Dabei führten die Schüler Interviews mit Gerhard Hausler und Kunden. Werbegrafiker Achim Günter, Vater von Ada, und Dorothea Fried, die Mutter von Lara und Jonathan, unterstützten die Schüler technisch. Die Überraschung über den Preis war groß. "Ich dachte, irre", so Krischan. Die Kinder wollen künftig mehr auf regionale Lebensmittel achten, erklären sie. Matilda meint, sie sage das ihren Eltern beim Einkaufen.