Allensbach Pfarrer Frank-Uwe Kündiger lernt Allensbach kennen

Frank-Uwe Kündiger tritt im April sein Amt als evangelischer Pfarrer in Allensbach an, bereits jetzt macht er sich mit den Gegebenheiten vertraut.

Der neue evangelische Pfarrer Frank-Uwe Kündiger tritt zwar erst im April seinen Dienst in Allensbach an. Doch schon jetzt sind er und seine Frau Barbara, die als Pfarrerin im März in der Konstanzer Petrus und Paulus-Gemeinde beginnt, immer wieder zu Besuch am Bodensee. So etwa bei der Gemeindefeier am Nikolaustag. "Das war ein ganz schöner Abend", sagt Renate Gundelsweiler, die Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Und der neue Pfarrer meint: "Das war wie ein Nachhause kommen." Er sei sehr offen aufgenommen worden.

Das sei auch einer der Gründe, warum er sich hier beworben habe, erklärt der 55-Jährige: "Für mich strahlt die Gemeinde eine große Weltoffenheit aus." Zugleich sei Allensbach eine Gemeinde mit einer großen Lebendigkeit und Vielfalt an Initiativen, die mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit und Motivation arbeiten. Und: "Es ist keine Gemeinde, die am Pfarrer hängt. Das finde ich wichtig, weil eine Gemeinde mehr als der Pfarrer ist", erklärt Kündiger und betont: "Das Tollste entsteht immer aus gemeinsamen Gesprächen – und nicht aus dem Kopf des Pfarrers." Deshalb wolle er erst einmal hinschauen und hinhören, Gespräche führen und sich einfühlen. "Das Erste ist das Aufnehmen von Fäden. Man muss erst mal sehen, wo Schwerpunkte zu setzen wären."

Wobei sein breites Spektrum an Erfahrungen gut zu dieser Gemeinde passe. So etwa der starke musikalische Schwerpunkt sowie die Kunst und Kultur in der Gnadenkirche. Er komme selbst ursprünglich aus dem künstlerisch-kreativen Bereich. "Ich habe einen sehr bildhaften Zugang zu Dingen." Wobei Gundelsweiler anmerkt: "Es war für uns wichtig, dass man die Kirche für weltliche Musik zur Verfügung stellt. Das haben wir auch in der Ausschreibung betont."

Eine weitere Leidenschaft von ihm sei die Konfirmandenarbeit. Auch dort habe er öfter über kreative Gestaltungen versucht, schwierige Texte aufzuarbeiten. "Da muss man sehen, was hier passt." An das hier andere Konzept, den Unterricht nur samstags abzuhalten, wolle er sich anpassen. Darüber hinaus fände er es wichtig, mehr Angebote für Kinder und Familien zu schaffen.

Ein weiterer seiner bisherigen Schwerpunkte, den er auch in Allensbach vorfindet, ist die Ökumene. "Das war für mich und meine Frau immer wichtig. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht." Und so hat Kündiger bei seinem jüngsten Besuch in Allensbach schon mal das Gespräch mit dem katholischen Pfarrer Wolfgang Gaßmann gesucht. Da könne man gleich ausloten, was sich ergeben könne. Worauf Gundelsweiler schmunzelnd anmerkt: "Er ist schon halb da."

In den vergangenen Jahren sei zudem die diakonische Arbeit wichtig gewesen, die in Allensbach ebenfalls mit dem Diakonieverein Bedeutung hat. Und die Integration zunächst von Spätaussiedlern, dann von Flüchtlingen war in seiner bisherigen Pfarrei ein großes Thema. "Es gehört zu meinem Gemeindeverständnis: Auffangraum für Menschen." Gundelsweiler erklärt, es gebe immerhin schon im Pfarrhaus eine Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlingskinder.

Doch er wolle nun eben erst mal hinhören in der Gemeinde mit ihren rund 1600 Mitgliedern. "Man muss mit den Leuten sprechen, mitarbeiten", meint Kündiger. Und: "Man muss diese Hellhörigkeit haben für scheinbar Unwichtiges." Auch daraus könnten sich nachhaltig wirkende Ideen entwickeln.

Abgesehen von der Aufgeschlossenheit und Wachheit der Gemeinde, die ihm gefalle, schwärmt Kündiger: "Ich finde Allensbach traumhaft. Es ist ein unglaublicher Ort, da pulsiert Geschichte", sagt er – auch mit Blick auf die Insel Reichenau. Und er betont: "Ich freue mich jeden Tag."

Zur Person

Frank-Uwe Kündiger hat seinen Dienstantritt als evangelischer Pfarrer in Allensbach am 1. April. Offiziell eingeführt wird er am Sonntag, 9. April, um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Gnadenkirche. Frank-Uwe Kündiger wurde 1961 in Heidelberg geboren. Seit 2001 ist er in Stellenteilung mit seiner Frau Barbara Pfarrer in Lahr-Dinglingen und Mietersheim. Viele Jahre war er zudem Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde Lahr und des Diakonischen Beirats Lahr. Zuvor war das Pfarrerehepaar acht Jahre in Buchen im Odenwald tätig. Sie haben gemeinsam vier erwachsene Söhne. In seiner Jugend interessierte er sich auch sehr fürs Zeichnen und Grafik. Vor seinem Theologiestudium von 1981 bis 1987 in Heidelberg absolvierte er ein einjähriges Praktikum in Bühnenmalerei und Bühnenbild. Sein zweites theologisches Examen machte er 1990. Pfarrvikar war er in Mannheim-Seckenheim und im Dekanat Boxberg-Wolchingen. (toz)