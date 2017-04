Allensbach Neuer Stellvertreter bei Wehr

Kommandant der Feuerwehr Allensbach klagt über Zunahme an Verwaltungsarbeit

Allensbach – Ein Führungsproblem wie mancher andere Verein hat die Freiwillige Feuerwehr Allensbach nicht. In der gut besuchten Hauptversammlung im Gemeindehaus Hegne – 73 von 132 Kameraden waren gekommen – wurde Ralf Engelmann zum neuen ersten Stellvertreter des Kommandanten der Gesamtwehr Hans-Christoph Köhne fast einstimmig gewählt. Ebenso eindrucksvoll im Amt bestätigt wurden Köhne und der zweite Stellvertreter Hermann Schrof. Der Kommandant würdigte zudem Martin Wehrle, der nach zehn Jahren als erster Stellvertreter ausschied.

Bürgermeister Stefan Friedrich, der die Neuwahlen geleitet hatte, sagte auch weiterhin eine große Unterstützung der Gemeinde zu. „Sie haben einen hohen Stellenwert.“ Und das Ehrenamt dürfe nicht zur Last werden. Damit bezog sich Friedrich auf Klagen Köhnes in dessen Rückblick auf seine ersten fünf Amtsjahre. „Leider wird es immer mehr zur Hauptaufgabe in den Feuerwehren, sich selbst zu verwalten“, so der Kommandant. Als weiteres großes Problem nannte er die rückläufige Zahl an Feuerwehrleuten, die tagsüber für Einsätze verfügbar seien. Hier müssten Lösungen gesucht werden.

Immerhin wurde die Allensbacher Feuerwehr im Vorjahr mit ihren fünf Abteilungen mit 86 Einsätzen weniger oft alarmiert als 2015. 20 Brandeinsätze gab es, glücklicherweise keine größeren. Bei fünf Verkehrsunfällen war man im Einsatz. Neun Menschen habe man retten können, aber für fünf Personen sei jede Hilfe zu spät gekommen. Eine große Aufgabe sei ferner das dreitägige Narrentreffen im Januar gewesen, ein freudiges Ereignis die Einweihung des neuen Löschfahrzeugs im April. Insgesamt habe man 8409 Stunden im Ehrenamt geleistet. Eine besondere Ehrung gab es in der Versammlung. Der Bürgermeister ernannte Frank Koch zum Ehrenkommandanten. Koch war 20 Jahre lang Abteilungskommandant in Hegne und zehn Jahre Stellvertreter bei der Gesamtwehr. Für 25 Jahre aktiven Dienst wurden zudem Florian Bottlang, Oliver Kratzer, Martin Renner und Markus Weiblen geehrt.