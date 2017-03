Allensbach Neue Wasserleitung kommt früher, wird dafür aber teurer

Die marode Wasserleitung in der Kaltbrunner Straße in Allensbach, zwischen den Einfahrten Hegner Straße und Mühlengasse, wird nicht erst nach den Sommerferien, sondern bereits in den kommenden Wochen erneuert.

Ortsbaumeister Harald Seidler teilte im Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mit, der neue Termin sei das Ergebnis eines Abklärungsgesprächs mit der Neubauleitung Singen. Damit die Baumaßnahme auf einer Länge von 200 Metern in der Ortsdurchfahrt nicht mit dem Ausbau der Bundesstraße 33 und möglichem Umleitungsverkehr kollidiere, müsse die Wasserleitung bis spätestens 5. Mai verlegt sein.

Bürgermeister Stefan Friedrich sagte auf Nachfrage, er habe noch im März ein weiteres Gespräch mit der Neubauleitung auch zu dem Thema, wann und wo es Umleitungen geben werde. Seidler erklärte, die Verwaltung habe die Arbeiten für die Wasserleitung daher rasch ausgeschrieben – leider mit einem schlechten Ergebnis. Für den Tiefbau liege das günstigste Angebot bei 98 000 Euro, für den Leitungsbau bei 27 000 Euro. Damit gebe es gegenüber der Kostenschätzung eine Finanzierungslücke von knapp 30 000 Euro. Der Gemeinderat folgte deshalb dem Vorschlag der Verwaltung, eine in diesem Jahr geplante Erneuerung der Wasserleitung in der Schlossbergstraße in Hegne auf das Jahr 2018 zu verschieben und damit die Mehrkosten der Maßnahme in Allensbach zu decken.

Andererseits erläuterte Seidler zum Zeitdruck, dass es in der Wasserleitung in jüngster Zeit etliche teure Rohrbrüche gegeben habe, weshalb sie ja auch ersetzt werde. Wenn die Maßnahme nicht bald gemacht werde, riskiere man weitere Rohrbrüche und damit auch zusätzliche Kosten. Die Arbeiten sollen drei bis vier Wochen dauern. In dieser Zeit werde die Kaltbrunner Straße in diesem Bereich halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Ampel geregelt.