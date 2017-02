Allensbach Neue Mehrfamilienhäuser schaffen mehr Wohnraum im Zentrum

Auf dem Metzler-Areal planen Privatleute vier Mehrfamilienhäuser. Der Gemeinderat hat zugestimmt, wünscht aber mehr Stellplätze.

Allensbach – Ein weiteres kleines Wohngebiet kann im Allensbacher Ortszentrum entstehen. Eine aus vier Privatleuten bestehende Bauherrengemeinschaft hat das rund 3000 Quadratmeter große Metzler-Areal an der Kapplerbergstraße gekauft und unter sich in vier Grundstücke aufgeteilt. Das frühere Autohaus mit Tankstelle wird abgerissen. Dort und auf der Grünfläche daneben plant jeder der Bauherren nun ein Mehrfamilienhaus. Insgesamt sollen in den vier Häusern 25 Wohneinheiten mit zwei bis vier Zimmern entstehen. Der Gemeinderat stimmte ebenso wie der Bauausschuss zu.

Allerdings wird allen vier Bauherren empfohlen, die Zahl der Stellplätze zu erhöhen. Bisher sind davon 27 vorgesehen. In neuen Bebauungsplänen, die die Gemeinde zuletzt erstellt hat, werden zwei Stellplätze pro Wohneinheit gefordert, weil es erfahrungsgemäß mehr als ein Auto pro Wohnung gibt. In den Plänen, die schon ein paar Jahre alt sind, lautet die Vorgabe 1,5. Der hier gültige Bebauungsplan stammt aber aus den 1960er-Jahren, so das Ortsbauamt, und dieser schreibe gar keine Stellplätze vor. Daher gelte die Maßgabe der Landesbauordnung, die nur einen Stellplatz pro Wohneinheit fordert.

Bürgermeister Stefan Friedrich sagte in der Gemeinderatssitzung, dass alle vier Häuser vom selben Architekten und ähnlich gestaltet entworfen seien. Zudem werde es eine gemeinsame Tiefgarage geben. Ortsbaumeister Harald Seidler erklärte, dass die Häuser jeweils zwei Geschosse plus ein ausgebautes Dachgeschoss und einen Lift haben werden. Die Gebäude, die sich etwas in der Größe unterscheiden, seien an der Südseite jeweils sehr offen gestaltet. Zwei der Häuser werden direkt an der Kapplerbergstraße gebaut, eines zählt zur Straße Im Günzinger und eines zum Reichenaublick. Bei Letzterem gebe es die einzige Abweichung vom Bebauungsplan für dieses Gebiet, sagte Seidler. Dort halte der Planer nicht die festgelegte Firstrichtung ein, sondern habe das Haus um 90 Grad gedreht. Das sei aber eher vorteilhaft für die Nachbarn, meinte Seidler.