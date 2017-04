Allensbach Nach Hangrutsch: Gemeinden suchen neues Konzept für Marienschlucht

Die Stadt Konstanz und die Gemeinden Allensbach und Bodman-Ludwigshafen planen einen Ideenworkshop für die Neugestaltung der Marienschlucht bei Allensbach. Hintergrund ist der Hangrutsch vom Mai 2015, als eine Wanderin getötet wurde.

Knapp zwei Jahre nach einem tödlichen Unglück in der Marienschlucht bei Allensbach (Kreis Konstanz) suchen die umliegenden Orte ein neues Konzept für den gesperrten Wanderweg. Es sei ein Ideenworkshop mit Projektpartnern geplant, teilten die Stadt Konstanz und die Gemeinden Allensbach und Bodman-Ludwigshafen am Freitag mit. Denkbar seien erlebnispädagogische Elemente wie ein Waldlehrpfad. Auch ein Steg mit Schutzhütte solle in das Konzept aufgenommen werden.Im Mai 2015 war in der Marienschlucht eine 72-jährige Frau beim Wandern von Erdmassen verschüttet und getötet worden. Vermutlich hatten starke Regenfälle den Hangrutsch ausgelöst. Ein 74-jähriger Mann konnte sich schwer verletzt befreien. Die Marienschlucht - ein beliebtes Wanderziel am Bodensee - wurde nach dem Unfall gesperrt.