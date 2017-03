Allensbach Nach Baumstamm-Unfall auf B 33: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Ein Autofahrer kam nur mit ganz viel Glück mit dem Leben davon. Sechs weitere wurden verletzt. An vier Autos entstand Schaden von mehreren zehntausend Euro. Und das alles, weil ein Mann laut Polizei Baumstämme nicht fachgerecht auf einen Auto-Anhänger geladen hatte. Nun erwartet ihn eine Anklage werden mehrfacher Körperverletzung – mindestens.

Der Unfall vom Samstag auf der Bundesstraße 33, bei dem ein Autofahrer nur mit sehr viel Glück mit dem Leben davongekommen ist, wird für den Verursacher empfindliche Folgen haben: Ihm drohen Bußgelder wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten, eine Anklage wegen Körperverletzung in mehreren Fällen und möglicherweise hohe Geldforderungen von seiner Versicherung. Das zeichnet sich wenige Tage nach dem Unglück ab, bei dem Holzstämme den Wagen eines BMW-Fahrers durchbohrten. Der Mann hatte nach Einschätzung der Polizei nur überlebt, weil er geistesgegenwärtig noch den Kopf gesenkt hatte. „So einen Schutzengel haben leider nicht alle“, hieß es dazu aus Ermittlerkreisen.

Noch sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen, wie Bernd Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz sagt. Demnach konnten noch nicht alle Verletzten als Zeugen vernommen werden. Außerdem fehlt noch das Gutachten des Sachverständigen, der den genauen Unfallhergang im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht. Bis zu einem endgültigen Ergebnis könnten einige Monate vergehen, so Schmidt.

Klar ist laut Polizei aber schon jetzt: Der Anhänger, auf den die Holzstämme geladen waren, war für diesen Zweck komplett ungeeignet, denn er ist lediglich für den Transport eines Autos vorgesehen. Überdies habe sich gezeigt, dass das Holz nicht fachgerecht platziert war. Dass der Schwerpunkt an der falschen Stelle lag, trug laut Polizei vermutlich dazu bei, dass der Hänger außer Kontrolle geriet. Dieses Aufschaukeln komme auch bei anderen Anhängern vor, so Schmidt. Im Allensbacher Fall habe sich die Verbindung zwischen Zugfahrzeug getrennt und der Hänger sich verselbstständigt. Inwieweit nicht angepasste Fahrweise dazu beitrug, ist derzeit offen.



Auf jeden Fall wird der Unfall zur Angelegenheit für die Staatsanwaltschaft. Im Raum steht laut Polizei der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung in mehreren Fällen – zu beklagen waren sechs Leicht- und ein Schwerverletzter. Das sei für einen einzigen Unfall eine bemerkenswert hohe Zahl, so Bernd Schmidt. Neben dem durchbohrten BMW und dem Wagen des Verursachers waren ein Ford und ein Mercedes verwickelt. Allein der Schaden an den Fahrzeugen dürfte bei mehreren zehntausend Euro liegen.

Offen ist, wer am Ende für den materiellen Schaden aufkommen muss – neben dem an den Fahrzeugen gehören dazu auch die Kosten für die Behandlung der Verletzten sowie für den Einsatz des mit einem Hubschrauber eingeflogenen Notarztes. Zunächst springe in solchen Fällen die Haftpflichtversicherung des Verursachers sein, erklärt Bernd Schmidt. Sollte aber grobe Fahrlässigkeit vorliegen, könne diese ihren Versicherungsnehmer in die Pflicht nehmen. Ein solcher Regress kann bei einem Unfall wie dem bei Allensbach eine sechsstellige Summe erreichen.

Neben den zivilrechtlichen kommen auch strafrechtliche Aspekte zum Tragen. Wenn die Ermittlungen des Staatsanwaltschaft abgeschlossen sind, sind grundsätzlich eine Einstellung des Verfahrens wegen geringer Schuld, ein Strafbefehl oder eine Hauptverfahren mit öffentlicher Gerichtsverhandlung denkbar. Ein Unfall, der so dramatisch verlief wie der vom Samstag, werde sicher sehr gründlich aufgearbeitet, so Bernd Schmidt. Zur fahrlässigen Körperverletzung heißt es in Paragraph 229 des Strafgesetzbuchs: „Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

