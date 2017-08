Allensbach/Reichenau Motorboot stößt mit Segelschiff zusammen: Kind wird schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag ist es auf dem Gnadensee zwischen Allensbach und der Insel Reichenau zu einem Schiffsunfall gekommen.

Laut Informationen der Polizei wurde am Dienstag bei einem Schiffsunfall zwischen Allensbach und der Insel Reichenau ein kleiner Junge schwer am Bein verletzt. Sein genaues Alter sei derzeit noch unklar. Er wurde bereits mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus auf der anderen Bodensee-Seite eingeliefert. „Der Junge saß vorne im Motorboot, ihm wurde das Bein gequetscht,“ sagte Armin Förster, von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Bereitschaftspolizei in Göppingen.Laut Thomas Baumgartner, Sprecher der Feuerwehr Reichenau, wurden zudem vier weitere Personen leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es, weil ein Motorboot mit einem offenbar stillstehenden Segelboot zusammengestoßen war. Das Motorboot mit drei Erwachsenen und zwei Kindern an Bord kenterte, ging allerdings nicht unter. Die drei Personen an Bord des Segelboots seien unverletzt geblieben. Der schwer verletzte Junge saß laut Thomas Baumgartner von der Reichenauer Feuerwehr auf dem Bug des Motorboots.Drei Rettungshubschrauber, davon zwei aus der Schweiz, landeten in Allensbach und auf der Reichenau. Feuerwehren, DLRG und Rettungsdienste aus Konstanz, Allensbach und von der Insel Reichenau sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz.„Das Motorboot wurde bereits Kiel oben nach Allensbach geschleppt“, sagte Armin Förster von der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Das Segelboot konnte dagegen aus eigener Kraft den Yachthafen Herrenbrücke auf der Insel Reichenau anfahren. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Wichtig für die Ermittlungen ist laut Polizei die Frage, ob das Segelboot mit Motorunterstützung fuhr und ob es tatsächlich stillstand. „Dann gilt die reguläre Vorfahrt rechts-vor-links, fährt das Segelboot ohne Motor hat es Vorfahrt“, erklärt Armin Förster.