Konstanz Mit Tai Chi ist der Alltag schnell weit weg

Gerold Gerber leitet im Allensbacher Seegarten zweimal wöchentlich kostenlose Kurse in Tai Chi und Qi Gong. Manch ein Teilnehmer hat dadurch mehr Lebensqualität gewonnen.

Fast menschenleer ist der Allensbacher Seegarten nach dem starken Regen, der nachmittags eingesetzt und bis wenige Minuten vor 19 Uhr angehalten hat. Nur einige Fußgänger sind, mit Regenschirmen ausgestattet, auf den Uferwegen unterwegs und schauen skeptisch zum Himmel, ob der trügerischen Regenpause zu trauen ist. Andere blicken neugierig zu der kleinen Menschenansammlung auf der Wiese neben dem Kneippbecken. Die Leute haben sich gerade in lockerem Abstand aufgestellt, die Augen geschlossen und fangen nach einigen Sekunden der Stille an, die Arme langsam in fließenden Bewegungen kreisen zu lassen.

Vor der sportlich gekleideten Gruppe steht Gerold Gerber, der seit vier Jahren jeden Dienstag- und Freitagabend im August von 19 bis 20 Uhr im Seegarten Qi Gong- und Tai Chi-Kurse anbietet, um mit einigen Übungen zum Entspannen des Körpers und der Seele den Tag ausklingen zu lassen. Auch heute lassen sich die Teilnehmer von dem leichten Nieselregen, der im Laufe des Kurses einsetzt, nicht aus der Ruhe bringen. Qi Gong ist ein Teil der chinesischen Medizin und stammt ursprünglich aus dem Schamanismus. Es umfasst fünf sogenannte Wandlungsphasen (Holz, Feuer, Erde, Wasser und Metall), die sowohl bestimmten Körperteilen als auch den Jahreszeiten zugeordnet sind. So steht zum Beispiel das Feuer für den Sommer und das Herz, oder das Wasser für die Lunge und den Herbst. Zu jedem dieser Elemente gehören einige Übungen, deren Bewegungsabläufe sich von Vorbildern aus der Natur inspirieren lassen.

Nach den ersten Lockerungsübungen hat sich Gerold Gerber trotz des ungemütlichen Wetters für vier Übungen aus dem Herz-Qi Gong entschieden. "Auch wenn das Lungen-Qi Gong für den Herbst heute ebenfalls passen würde", wie er schmunzelnd hinzufügt. Die Litzelstetterin Marianne Koscheckrück nimmt seit über zwei Jahren das Angebot im Seegarten wahr. Die Übungen sind mittlerweile ein fester Bestandteil ihres Alltags geworden: "Ich mache diese Herzbilder fast jeden Morgen und fühle mich echt gut, ich habe dann keine Kopfschmerzen und bin wach." In den Übungen des Herz-Qi Gong mit Namen wie "Der Falke fliegt in den Himmel" oder "Zwei Schmetterlinge fliegen im Paar" geht es dem ausgebildeten Qi Gong-Kursleiter vor allem darum, sich bewusst zu bewegen, den Alltagsstress hinter sich zu lassen, aber auch das eigene Körpergefühl zu verbessern und Muskeln langfristig zu stärken.

Letzteres ist für die Allensbacherin Ursula Lommen besonders wichtig. Geplagt von chronischen Rückenschmerzen, hat sie vor zwei Jahren in einer Kur Qi Gong für sich entdeckt und kann es nur jedem empfehlen: "Seit ich das Qi Gong mache, geht es meinem Rücken wirklich deutlich besser. Man kann natürlich auch total entspannen. Man schaltet ab, ist dann da und macht Qi Gong. Und ist dann wirklich raus aus dem Alltag." Kurze intuitive Bewegungsfolgen und langsame Dehnungsübungen animieren aber auch spontane Passanten und Anfänger jeder Altersgruppe, ohne viel Vorwissen, Übung oder besondere Ausrüstung zum Mitmachen.

"Ehrgeiz ist hier absolut fehl am Platz", betonte Gerold Gerber. Vor einigen Jahren hatte er sich in derselben Situation befunden: Als Spaziergänger hatte er die Qi Gong-Gruppe im Seegarten, damals unter der Leitung von Sören Philipzik, erst interessiert beobachtet und dann begeistert mitgemacht. Seit Sören Philipzik wegziehen musste, leitet Gerber den Kurs und freut sich an manchen Tagen über bis zu 40 Teilnehmer. Die Nachfrage ist auch nach 15 Jahren noch immer sehr groß.

