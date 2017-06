Allensbach Mit Lackfarbe gegen quakende Frösche?

Unbekannter kippt Farbe in einen Teich in Allensbach

In der Nacht zum Donnerstag hat ein unbekannter Täter weiße, vermutlich Lackfarbe in den Teich eines Anwesens n der Straße Fohrenbühl geleert. Möglicherweise wollte der Unbekannte damit gegen das Quaken von Fröschen vorgehen. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.